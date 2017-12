El Presupuesto 2018 y los proyectos fiscales obtuvieron dictamen en Diputados

Tras la maratónica sesión donde se aprobaron las reformas previsional y tributaria, el interbloque Cambiemos se anotó otro triunfo, al dictaminar este miércoles el Presupuesto 2018 y los proyectos de Consenso Fiscal y Responsabilidad Fiscal, que serán tratados este mismo jueves en el recinto junto con el Presupuesto 2018.



La ley de gastos y recursos para el año próximo y los proyectos acordados entre la administración nacional y 23 de los 24 gobernadores fueron avalados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Luciano Laspina (Pro), tras un debate de poco más de seis horas.



El oficialismo contó con el respaldo del interbloque Argentina Federal -que responde en su mayoría a gobernadores peronistas- en los tres dictámenes, mientras que el Frente Renovador no acompañó los proyectos acordados con mandatarios provinciales, y planteará en el recinto sus objeciones sobre el Presupuesto.



El Frente para la Victoria-PJ firmó sus propios dictámenes y reclamó un aumento de 5.300 millones de pesos en las partidas destinadas al área de Ciencia y Tecnología en el Presupuesto 2018.



La voz cantante en el kirchnerismo la tuvo, una vez más, el exministro de Economía Axel Kicillof, quien advirtió que la reforma previsional "incumple con el Consenso Fiscal porque no asegura que la jubilaciones se vayan a incrementar por encima de la inflación".



Kicillof se remontó a la "sugestiva foto" de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en momentos de un inminente fallo del máximo tribunal sobre el Fondo del Conurbano.



"La Corte iba a fallar a favor de la provincia de Buenos Aires. Nos parece muy bien que una provincia obtenga una mejora, lo que no se podía permitir es que fuera a costa de las demás provincias argentinas", señaló el diputado.



Así, sostuvo que la foto Vidal-Lorenzetti "fue la amenaza que explícitamente y a través de la prensa puso en movimiento la necesidad de un Pacto Fiscal".



Kicillof apuntó que el "la fundación" del "paquetazo" del Gobierno "es el saqueo a los jubilados, y esto no es culpa de los gobernadores, que protegieron sus provincias y sus cajas: es culpa de Macri".



En nombre del oficialismo, Miguel Bazze (UCR) destacó que el Consenso Fiscal "viene a reparar problemas graves que existen en Argentina, particularmente en Buenos Aires", su provincia, que "estaba postergada".



"El problema no es simplemente que se postergaba el Estado bonaerense: el problema es que esto significaba un importante agravio para los habitantes que menos tienen en el Gran Buenos Aires", sostuvo el radical.



Por el acuerdo al que se llegó, Vidal aceptó retirar su demanda judicial y la Provincia recibirá 21 mil millones de pesos en 2018 y 44 mil millones en 2019; a su vez, el resto de los gobernadores -a excepción del puntano Adolfo Rodríguez Saá- desistieron de sus demandan contra la Nación, que totalizan 340 mil millones de pesos.



A través del Consenso Fiscal se deroga, desde el 1ro de enero de 2018, el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que establece que el 10% de lo recaudado por este tributo debe ser destinado al denominado Fondo del Conurbano, con un tope de 650 millones de pesos.



Ese artículo también destina otro 20% de la recaudación, por el sistema de Coparticipación Federal, al sistema previsional, que ahora se financiará con la totalidad de la recaudación del impuesto al Cheque, que a su vez se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022.



En el Consenso Fiscal, además, las provincias ratificaron su compromiso para bajar el impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos por 1,5 puntos del PBI en los próximos cinco años.



Parlamentario.com.