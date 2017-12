Gremio petrolero pide un jefe de la CGT que reemplace al triunvirato

El secretario general de la Federación de los Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), Antonio Cassia, cuestionó la estrategia que la Confederación General del Trabajo (CGT) tomó ante la sanción de la reforma previsional que despertó la furia generalizada de sectores de la oposición, aunque se opuso también a la ruptura radical de una parte de la central gremial.



"La CGT debe ser fuerte y representativa, pero no hay que acelerar los tiempos para la reorganización. El proceso debe terminar en la elección de quien conduzca el movimiento obrero siguiendo los pasos previstos", señaló Cassia en un comunicado.



Cassia sostuvo, sin vueltas, que es necesario reemplazar la actual conducción colegiada o triunvirato por un secretario general "fortalecido". Fractura La aprobación de la ley jubilatoria profundizó las diferencias dentro de la central gremial y provocó la salida de Francisco 'El Barba' Gutiérrez, sindicalista de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), que ocupaba el Consejo Directivo como secretario de Interior.



El exintendente de Quilmes alegó que no comparte "la estrategia" que desarrolla la conducción de la CGT, a la que reclamó una "postura más firme y contundente en defensa de los trabajadores".



Esta postura que exhibió Gutiérrez derivó en una fuerte discusión con los dirigentes del triunvirato, en especial con Héctor Daer, en momentos en que la conducción de la central también es cuestionada por sectores que, a diferencia del dirigente de la UOM, piden dejar de lado los paros y no llevar a la CGT a un enfrentamiento con el Gobierno.



Entre estos últimos se encuentran el gremio de la UTA y los independientes Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y el referente de los gordos Armando Cavalieri (Comercio), quienes no se plegaron al paro de la CGT. La propuesta de Cassia Ante esta fractura, Cassia propuso reemplazar "de forma consensuada" al triunvirato de la CGT por un secretario general "fortalecido" y "representativo". No obstante, insistió en que las modificaciones y los cuestionamientos no deben tratarse en "caliente" y "sobre el fin de año".

"Necesitamos una CGT fuerte, representativa de los obreros y que reemplace el triunvirato por un secretario general fortalecido y representativo pero no en caliente y sobre el fin de año, hay que hablar con todos los sectores y consensuar cumpliendo los plazos necesarios", señaló el titular de Supeh.



Y añadió: "Venimos trabajando por una reorganización de la central obrera que esté integrada por los gremios que representan a los asalariados independientes de los movimientos sociales."



Cronista.com.