Docentes de Gualeguay expusieron preocupación frente al cierre de dos carreras

Foto: Gentileza El Debate Pregón

Ante el CLXXX Congreso Provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), docentes expusieron la preocupación.



En este sentido, emitieron un comunicado en donde manifiestan su "rechazo" a la decisión comunicada desde la Dirección de Educación Superior del Consejo General de Educación (CGE), según expresan.



"Para el año 2018 contaremos, en la ciudad, con dos carreras menos: Profesorado de Educación Secundaria en Física y Profesorado de Educación Secundaria en Química, ambas de gran importancia ya que tanto la localidad de Gualeguay como localidades vecinas presentan un número insuficiente de docentes que puedan cubrir las horas del Nivel Secundario en campos disciplinares mencionados, y afines", aseguraron en el comunicado enviado a Elonce.com.



Asimismo expusieron que la problemática trasciende a nuestra localidad, y que "desde hace mucho tiempo se ha instalado también en el resto de la provincia de Entre Ríos".



"En tal contexto, los profesorados de Física y de Química, han sido definidos como carreras prioritarias, y se alinean a la proclama nacional por la cual el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), también se ha pronunciado y ha definido Programas de Becas para estudiantes de institutos superiores que elijan estudiar dichas carreras desde el presente año (Becas "Compromiso Docente"). En el mismo sentido, autoridades del CGE, en la voz de la Prof. Mirta Espinosa, ex directora de Educación Superior de Entre Ríos, manifestó públicamente en diciembre de 2016 que era prioritario pensar en políticas educativas que fomentaran la Formación Docente Inicial en Lengua, Matemática, Física y Química (Diario Uno, 18 de diciembre de 2016)", detallaron.



Acotaron además que frente a esta situación se preguntan "¿por qué la decisión de cerrar la posibilidad de formarse, a jóvenes de nuestra ciudad y sus alrededores? ¿por qué la decisión de vulnerar los derechos de docentes que ven afectada su carrera, su salario, su esfuerzo puesto en sostener durante años dichos profesorados en situación de inestabilidad laboral? Es aquí donde es necesario hacer una lectura profunda que desnude aquellos argumentos que pretenden culpabilizar a los Institutos de Formación Docente de una problemática, que requiere visibilizar muchas más aristas que las sostenidas desde una lógica meramente cuantitativa".



"Importa destacar, por un lado, que el cierre de carreras en el Instituto `Dr. Luis F. Leloir` no es una problemática aislada, sino que distintos Institutos de Formación Docente (IFD) de la provincia se ven afectados por las mismas decisiones. Por otra parte, entendemos que lo antes descripto no puede comprenderse, sino en el marco de una política educativa y de decisiones presupuestarias de las cuales el Gobierno de la Provincia ya ha dado señales en diciembre del año anterior; que afectan el estado de la educación pública en nuestra provincia. No se puede soslayar, que los ISFD representan para muchos de nuestros habitantes, la única posibilidad de acceso a Educación Superior; y en el interior dan cuenta del federalismo y la democratización del saber, y tienen la potencialidad de oficiar en las comunidades como usinas culturales y de pensamiento que contribuyen al desarrollo en los lugares donde los institutos tienen su influencia. En este sentido, sostenemos que cuando se pretenden reformas y mejoras, en este caso de la Educación Superior, se tiene que estar dispuestos a invertir y no a recortar, en un ámbito democrático de participación, bajo lógicas no arbitrarias", dijeron.



Opinaron, en tanto que "jerarquizar la educación no es cerrar profesorados, es poner todos los recursos que tiene el Estado para que todos los estudiantes lleguen a término de la carrera y así haya más docentes formados en las disciplinas que las escuelas demandan. Apuntamos a que, conociendo que particularmente son pocos los profesorados de Física y Química en Entre Ríos, la dinámica de cierre contribuye a la "extinción académico-disciplinar". En pocos años ya no quedarán docentes titulados en dichas disciplinas, Lo cual no contribuirá con la formación futura de los estudiantes secundarios de las nuevas generaciones?nuestros hijos y nietos-, coartándoles la posibilidad de prepararse convenientemente para el ingreso al mundo laboral y/o a estudios superiores".



"Entendemos que, si bien es necesario el esfuerzo docente para el sostenimiento y funcionamiento de los profesorados, no deben ser solo afrontados por el sector, sino que debería pautarse una intervención conjunta, o "acompañamiento" que incida en lo institucional, con el objetivo de mejorar la formación, por parte del Gobierno de la Provincia, aportando la mirada educativa (por ejemplo, mediante becas para las disciplinas de menor número de inscriptos, programas de fortalecimiento de la formación, inclusión a experiencias o vivencias académicas como son viajes o actividades de estudio, vínculos entre institutos, convenios y visitas inter-institucionales, muestras y acciones en las escuelas secundarias). Puede señalarse que muchas de estas acciones se llevan adelante por el trabajo comprometido de los docentes, quienes aún bajo condiciones desfavorables apuestan a la mejora de la formación docente", dejaron en claro docentes afectados por la medida.



En este punto se preguntaron "¿qué acciones ha seguido el CGE para fortalecer, incentivar u orientar a jóvenes y adultos entrerrianos a decidir estudiar profesorados que tradicionalmente son los menos elegidos? ¿Qué acciones ha seguido para fortalecer la Educación Superior en la provincia? Respecto de estos interrogantes resulta oportuno preguntarnos por la pertinencia de aquella decisión, tomada en la órbita del CGE de manera inconsulta, que, pese a las necesidades de los IFD, permitió que se cedieran 1806hs. cátedras a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) para la creación de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública (TUGAP) destinada a empleados públicos".



"Atendiendo a lo dicho, clarifiquemos qué aspectos nos competen como docentes e integrantes de la comunidad institucional, y cuáles corresponden a la esfera de la Dirección de Educación Superior, en el marco del CGE, a la vez que dejemos en claro que no se trata tan solo de una lucha por la cuestión laboral de los profesores sino también una problemática de la educación entrerriana. Señalamos que haciendo uso de una modalidad sorpresiva para notificar a las instituciones afectadas se esperó la oportunidad de finalización de actividades al igual que en 2016 para notificar al cuerpo docente del instituto respecto de la decisión gubernamental tomada, en una reunión en la que participó la Sra. Directora de Educación Superior Profesora Marcela Mangeon, con algunos docentes y autoridades del Instituto. En la misma el argumento ha sido poco claro, pero entre otras razones aduce a la existencia de lineamientos nacionales provenientes del INFoD. Debemos dejar en claro también, que los lineamientos nacionales son sugerencias de tipo curricular, no de Política Educativa Jurisdiccional, por tanto, no es razón suficiente para decidir unilateralmente el cierre, puesto que la provincia tiene la autonomía financiera para ello", se quejaron.



Interpretan que, "teniendo el Instituto de Enseñanza Superior "Dr. Luis Federico Leloir" en funcionamiento normal, y con una Formación Docente Inicial de calidad a los Profesorados de Física y Química, con el total de las horas cátedras cubiertas, entonces el cierre, o "no apertura", en palabras de la Sra. directora Mangeon, que en su efecto significan lo mismo, se reduce a una cuestión meramente de número de estudiantes inscriptos. Por todo lo expuesto hasta aquí, consideramos que debe prevalecer la responsabilidad política, la no culpabilización a los docentes, la verdad desde las autoridades hacia el pueblo, la conciencia respecto de los poderes de la educación, y la importancia de asumirnos en nuestros roles con honestidad, sin desconocer que hacernos cargo del gusto por lo disciplinar es tarea docente, pero sin desconocer además, que la historia del Profesorado de Física y del de Química, en el Instituto, sabe de esfuerzos por parte del plantel docente en construir el proyecto inicial y puesta en marcha de las carreras, cada día".



Consideran que "es urgente la necesidad de revertir la medida de cierre, instamos a quienes se consideren afectados y a quienes sean agentes de compromiso educativo a acompañar nuestra preocupación y proponer alternativas de solución sin que sea la Formación Docente y la Educación de la Provincia de Entre Ríos las que sufran las consecuencias de decisiones poco acertadas, inconvenientes o no surgidas de procesos cabales y reflexivos por parte de nuestras autoridades".



Cabe recordar que el Instituto de Enseñanza Superior brinda como oferta educativa las carreras de formación docente los profesorados de educación secundaria en Matemática, Biología, Física, Química, Geografía e Historia. Elonce.com.