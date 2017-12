Evocaron la memoria de Romina, Eloísa y José a 16 años del "diciembre de 2001"

La Multisectorial de Entre Ríos encabezó este miércoles un acto en homenaje a Romina Iturain, Eloisa Paniagua y el militante de la Corriente Clasista y Combativa, José Daniel Rodríguez, asesinados en 2001. La ceremonia se concretó desde la plaza 20 de Diciembre (detrás del hipermercado de calle Larramendi), marchando hasta Casa de Gobierno donde leyeron un documento.



El reclamo también se extiende, según manifestaron, en repudio a la aprobación del "paquete de leyes de reforma", en el Congreso nacional.

José Daniel Rodríguez y Romina Iturain y Eloísa Paniagua, fueron asesinados a manos de la represión policial durante los trágicos sucesos ocurridos en el país en 2001, en Paraná.



Elonce TV dialogó con Blanca Ramírez, familiar de José Daniel Rodríguez, confió que "a pesar del tiempo, aún tenemos mucha tristeza. Él siempre estuvo en la lucha, tenía mucha fuerza para vivir, era un pibe muy bueno. Lo vivimos con mucho dolor a su ausencia, más que nada porque el hecho quedó impune: nadie pagó, nadie se hizo cargo; hasta ahora la causa está abierta".



Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, entendió que esta marcha "que es multitudinaria. Desde hace mucho tiempo no se veía. Para nosotros, esto es una muestra del repudio al brutal ajuste que en Argentina estamos viviendo. Además, se ha movilizado mucha gente para recordar a 33 compañeros y compañeras que murieron en el país, y en particular, para recordar las asesinatos de José Daniel Rodríguez y Romina Iturain y Eloísa Paniagua".



Consultado respecto a los cambios que considera que ha habido desde el 2001 a la actualidad, aseveró: "Hemos concientizado al pueblo de la clase trabajadora que tenemos que movilizarnos. Ahora hemos retrocedido en derechos".



Meiners, por su parte reflexionó que esta movilización "es muy importante, en un contexto nacional, en donde se está aprobando un paquete de reformas altamente perjudiciales para el pueblo trabajador. Lo que hemos visto en estos días, ha sido una respuesta formidable de los trabajadores, de los jóvenes, de la mujeres, en la calle".



El dirigente opinó además que "la principal fuente de violencia está en el Estado, que monto un impresionante y brutal operativo de persecución, de represión, de `caza` de manifestantes. Lo que agita la violencia es esa presencia estatal. Acá, este miércoles, nos estamos manifestando pacíficamente. Es distinto a cuando el Estado reprime; la violencia siempre surge del Estado". Las historias

Eloísa Paniagua tenía 13 años y había ido a pedir comida a distintos supermercados junto a sus hermanos. Recibió un balazo por parte de un efectivo policial, el cabo Silvio Martínez, en una corrida que provocaron las fuerzas de seguridad, arrinconando a los manifestantes en el Parque Berduc. El autor del disparo fue condenado por el hecho y salió de la cárcel en 2009, gozando del beneficio de la libertad condicional. Fue el único que enfrentó a la Justicia por las muertes de 2001.



Romina Iturain estaba de visita en la casa de una prima que vivía cerca del supermercado Wal Mart. A ese lugar llegó un grupo de personas que venía de reclamar en la puerta del comercio y comenzó a ser seguida por la Policía. Estando dentro del domicilio cuando una bala la alcanzó. Los efectivos policiales se negaron a llamar a una ambulancia, desatendiendo el reclamo de su primo, y cuando la atención médica finalmente llegó, fue tarde: la joven de 15 años murió antes de llegar al Hospital San Martín.



José Daniel Rodríguez tenía 25 años y era militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Salió de su casa la noche del 21 de diciembre de 2001 y ya no volvió. Estuvo algunos días desaparecido y posteriormente su cadáver fue encontrado detrás del supermecado Wal Mart, en el Parque Nuevo, días después de los hechos, debajo de unos neumáticos, golpeado y quemado. Se determinó que el joven había muerto el 19 de diciembre. Aunque su muerte quedó impune, la vinculación con la represión desatada por aquellos días fue evidente. Elonce.com.