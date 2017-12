Reforma Tributaria:Solanas pidió que cooperativas y mutuales no paguen ganancias

El diputado nacional Julio Solanas hizo uso de la palabra en el debate del proyecto de reforma tributaria en la Cámara Baja de la Nación, para solicitar que se eliminen los artículos 23 y 24 que gravaban con el impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales, que luego en la discusión del articulado logró ser suprimido.En su referencia al tratamiento del proyecto el diputado sostuvo: "Vengo a reivindicar decididamente la tarea de las mutuales y cooperativas de la República Argentina, más precisamente de la provincia de Entre Ríos, que contribuyen a generar equidad en nuestras pequeñas localidades del interior profundo".Por otro lado el legislador argumentó: "Las cooperativas y mutuales, son claramente, empresas gestionadas democráticamente por sus usuarios, cuyo objetivo no es la retribución al capital sino garantizar el acceso a los servicios en condiciones de equidad y transparencia".En el mismo sentido sostuvo que "la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice en su recomendación 193: "Una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales. Dentro de este contexto, los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorable a las cooperativas y compatible con su naturaleza y función".A su vez agregó que "las cooperativas y mutuales requieren un tratamiento tributario acorde a su naturaleza".Y para concluir su intervención agregó: "Pido en lo particular que se eliminen del dictamen en consideración los artículos 23 y 24, a efectos de contribuir no solamente a la existencia de las mutuales y cooperativas, sino también para resguardar decididamente a nuestro pueblo".