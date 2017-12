Seccionales de AGMER denuncian errores en la liquidación del medio aguinaldo

Foto 1/2 Foto 2/2

"Estos errores afectan principalmente a los docentes que se desempeñan como suplentes y se deben a que el Gobierno no se ocupó de corregir el sistema de liquidaciones", afirmaron desde Agmer Concordia y Uruguay.



Luego informaron que "Liquidaciones de la Provincia anuncia que el viernes habrá una liquidación complementaria pero no podemos asegurar que en esa complementaria se corrijan todos los errores".



Ante ello, solicitaron a los docentes que tienen mal liquidado su aguinaldo que se acerquen a la seccional para realizar el reclamo correspondiente.



"Hacemos responsable al gobernador Gustavo Bordet que con su accionar demostró no interesarle que un jubilado cobre menos y ahora liquida mal a los docentes", finaliza el comunicado que emitieron ambas seccionales del gremio docente.