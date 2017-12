El Gobierno recibió a Bomberos Voluntarios y programaron nuevas reuniones

Reunión más que satisfactoria

Las complicaciones de los cuerpos

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, junto al secretario de Relaciones Institucionales, Germán Grané y el Director de Defensa Civil, Lautaro López, recibió este martes a la Federación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos con el objetivo de retomar el trabajo en conjunto."Ha sido una reunión muy cordial en un ambiente muy constructivo en el que programamos una serie de encuentros, pero ya alguna propuesta parcial habrá antes de fin de año y vamos a tener contacto en el mes de enero", adelantó la Ministra al término del encuentro."Valoramos la actividad de Bomberos, la ayuda que ellos hacen a la comunidad y entendemos, como lo entiende el Gobernador, que estas organizaciones son muy positivas para la vida de la comunidad, que atienden situaciones extremas, donde se necesitan y en ese sentido, el Estado viene sosteniendo con los aportes, pero no nos negamos a valorar la posibilidad de que colaboremos con aquellas personas que trabajan en bomberos voluntarios y no gozan de la cobertura de una obra social", sostuvo la Ministra de Gobierno y Justicia.Con respecto al reconocimiento que están pidiendo desde la Federación, Rosario Romero indicó: "Les he planteado que eso lo vamos a abordar en una segunda etapa, conforme a las posibilidades económicas de la provincia", señaló.Por su parte, el presidente de la Federación, Pedro Bisogni, valoró la apertura del diálogo. "Hace unos días nos reunimos con el vicegobernador Adán Bahl y habíamos planteado el tema de tener una obra social para aquellos bomberos que no tienen ningún tipo de cobertura, que son 315 sobre un universo de 850 y por el otro lado un reconocimiento a los que están próximos a cumplir 25 años de servicio y 55 años de edad", recordó Bisogni."En el diálogo con la Ministra creo que vamos avanzando bien, nos llevamos la posibilidad de ir concretando alguna parte del pedido antes de fin de año, creo que la reunión fue más que satisfactoria", sostuvo el presidente de la Federación. "Sabemos que la provincia tiene muchas dificultades económicas, pero no es fácil para las instituciones de bomberos hacerse cargo del funcionamiento de los cuarteles", admitió.Reconoció además que la preocupación se suma a que "muchas instituciones no han cobrado el subsidio nacional" y está "la posibilidad de recortes" en estas partidas. Con estos recursos, contó Bisogni, la Federación de Bomberos financia las capacitaciones, como las que se dieron este año preparando para la emergencia a más de 20 buzos.Sostuvo además que el verano viene "bastante complicado y seco", por lo que se prevé puede haber posibilidad de incendios de más intensidad. "Se sabe que la mayor parte de los incendios en la provincia son forestales y de campo y estamos ingresando a un periodo que va a ser bastante crítico", indicó el representante de los Bomberos Voluntarios.El presidente de la Federación destacó además la relación con Defensa Civil de la provincia, en este sentido señaló que "el cambio" en la repartición "dio buenos aires" y ponderó la gestión de Lautaro López.Finalmente indicó que les interesa "que las instituciones se sientan controladas por el Estado", en lo que respecta "también al tema de personería jurídica con sus rendiciones y demás" porque "si las instituciones están en regla es garantía de que van a funcionar", aseguró.