Solanas: "Descartan a nuestros viejos y no escuchan la voz del pueblo"

En su primera referencia al tratamiento del proyecto el diputado sostuvo "Me preguntaba por qué este paquete de leyes, en dos días y sin debate o con un maquillaje de debate, tuvo despacho de comisión" y continuó "En verdad hay un tratamiento absolutamente exprés a mi modo de ver nocivo para este Congreso de la Nación".En el mismo sentido sostuvo: fFueron tan rápido que el día jueves pasado quisieron sesionar sin quórum y el día viernes, mostrando debilidad, comprometieron a los gobernadores para sacarse la foto que hoy lunes se vio en todos los diarios".A su vez agregó que "tal vez no han advertido que esto tiene un profundo rechazo en la sociedad argentina, en el pueblo argentino" sostuvo el legislador y añadió "negaron que las fuerzas vivas estuvieran en el Congreso de la Nación y si hablaron fue por la presión que las mismas hicieron".Por otro lado el diputado entrerriano se refirió al bono propuesto por el gobierno en los últimos días. "Yo me pregunto ¿Esto del bono que ustedes impusieron en estos días, por qué no lo plantearon cuando presentaron el proyecto de ley? La verdad es que hay una gran improvisación y en el medio de esta improvisación, están hombres y mujeres de carne y hueso"."Acá hemos revoleado números para arriba, para abajo; pero evidentemente se soslaya al hombre de carne y hueso, a la familia. Es más algunos diputados manifestaron que le vamos a dar a los jubilados. ¿Saben qué? Los jubilados tienen derechos adquiridos porque han trabajado toda su vida. Ningún Congreso de la Nación le da nada a nuestros viejos", agregó.Por otro lado el legislador argumentó: "Evidentemente esto de querer cerrar los números de la política fiscal con los ciudadanos afuera tiene que ver con algunas cuestiones que quiero denunciar", en ese sentido afirmó "Yo no sé cómo llegaron al quórum y creo que el pueblo argentino tiene que saber cómo llegaron al quórum, ¿Que se negoció? Se somete a nuestros mayores, a las familias de las pensiones no contributivas, a nuestros héroes de Malvinas, a un acuerdo político. Esto es parte de un acuerdo político. Los jubilados, nuestros mayores son sometidos a un acuerdo político que le mete la mano en el bolsillo por 100 mil millones de pesos".En esa línea el diputado prosiguió: "Y además luego de este acuerdo político, como no sabían cómo alinear y sentar los diputados aquí, hablan de un bono. Están reconociendo que les estaban robando a nuestros viejos. No hay duda, porque si no, no hubieran inventado un bono, que fue sacado de la galera y que genera incertidumbre ¿Por qué no estaba dentro de la ley para darle certeza a quienes lo van a cobrar?"Estamos promoviendo una ley que tal vez muchos quieren consagrar con incertidumbres para los hombres de carne y hueso para los que sin duda hay una cultura del descarte", pronunció Solanas.Asimismo argumentó que "no sienten la política previsional. La quieren llevar a la crisis total para luego volver a aquello que ustedes niegan permanentemente que es no tener un sistema previsional de reparto y solidario en la republica argentina", y continuó "Es paupérrima la situación de los jubilados, de los pensionados, de las personas con discapacidad, esto implica retrocesos. Están resignando derechos de nuestros mayores"."Esta Cámara, si consagra hoy este proyecto de ley, los diputados serán testigos de un robo más a los jubilados. En ese maro creo que hay que ponerse la mano en el corazón; o se está con nuestros viejos, se los defiende, se los protege como lo ha hecho el peronismo permanentemente, o se está en contra".Y para concluir su intervención agregó "Y llamo a la reflexión a los compañeros y compañeras que en nombre del peronismo van a votar esta ley. Perón y Evita jamás resignaron los derechos sociales de nuestros viejos y nuestros gurises y además bregaron y profundizaron la justicia social que es parte de la construcción que nos debemos para nuestros viejos".