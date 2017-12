Apuntan a que los hospitales brinden atención durante las tardes

"En función de las demandas más recurrentes y prevalentes queremos organizar este sistema a fin de que también", expresó la ministra de Salud, Sonia Velázquez, al referirse al funcionamiento de los 65 hospitales y 318 centros de salud que funcionan en la provincia."Para salud es una función indelegable dar respuestas a la población que no tiene ninguna cobertura de seguridad social -se encuentran nominalizados más de 318 mil entrerrianos- en una población de casi 1 millón 300 mil habitantes. En este sentido la estructura sanitaria trabaja desde el nivel central con los 65 hospitales y 318 centros de salud (municipales y provinciales) así como los programas con distintas dependencias", señaló.En ese aspecto la ministra enfatizó la importancia de saber "quiénes son y dónde están los sujetos de derecho que no tienen ninguna cobertura de seguridad social para trabajar con responsabilidad sanitaria" y como dato saliente referenció que "".En este camino, Velázquez manifestó: "No dejamos de tener en cuenta el otro componente que tiene que ver con el sector privado que cubre las obras sociales, clínicas o sanatorios que tienen que conformar la"., son los principales ejes en los que se trabaja en materia de Salud. Así lo manifestó la ministra Sonia Velázquez quien ratificó, por otro lado, que se ejecutó el 98% del presupuesto.A seis meses de haber asumido la gestión del Ministerio de Salud, Velázquez efectuó un balance de los principales ejes sanitarios en función de los lineamientos planteados por el gobernador Gustavo Bordet.En ese sentido, mencionó que por resolución Ministerial, se conformaron y constituyeron en hospitales de Santa Elena, Colón, Federación y Paraná comisiones normalizadoras con el objetivo de mejorar y actualizar los procesos administrativos para lograr un mejoramiento que se traduzca hacia la atención de los pacientes.Calificó como muy productivo lo realizado en función de las acciones sanitarias sobre el ordenamiento de recursos y la gestión administrativa ya queConcretamente, desde el análisis de los indicadores sanitarios, la titular de la cartera de salud expuso "un balance favorable desde el punto de vista tanto epidemiológico como de hechos vitales: natalidad, morbilidad y mortalidad materno infantil". En este sentido, la ministra referenció que se trabaja en "ordenar la provincia en un corredor sanitario que tenga que ver con redes que trabajen por capacidad resolutiva y complejidad creciente según los niveles de atención existentes".Entre los avances y fortalezas, Velázquez enumeró diversas gestiones y acciones concretadas. Entre ellas: la materialización de concursos profesionales y de enfermería; la regionalización de la atención perinatal que permitió establecer criterios de trabajo en las maternidades de la provincia que cuentan con las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE); la inversión de más de 78 millones de pesos en equipamiento sanitario; y la adjudicación de la compra de 20 ambulancias por un total de 39.051.200 de pesos.Asimismo, entre las herramientas para el cumplimiento de metas, Velázquez mencionó a los programas de Salud: "Inmunizaciones, leches fortificadas con hierro y zinc para el componente materno infantil, salud sexual y reproductiva, la herramienta de gestión innovadora Sumar y otros programas que los tenemos en la universalidad de toda la red pública de la provincia".Además durante 2017 se trabajó sobre el paso del perfil sanitario de enfermedades crónicas transmisibles a las no transmisibles; el énfasis en la adopción de hábitos de vida alimentario; la educación en la actividad física; la prevención de diabetes y riesgo cardiovascular y el trabajo intersectorial para la educación y la seguridad vial.Finalmente, y como expectativas para 2018, Velázquez mencionó que se trabajará en la revisión de la ley de medicamentos genéricos y en distintas modalidades operativas referidas a adquisiciones necesarias, acordes a la prevalencia y la logística de implementación según normativas de trazabilidad.