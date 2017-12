En Concordia protestaron este martes contra la reforma previsional

Autoconvocados se congregaron este martes por la tarde en plaza 25 de Mayo de Concordia, manifestándose en contra de la Ley de Reforma Previsional, aprobada por Diputados tras 12 horas de debate.Horacio, uno de los que se convocaron en la manifestación en Concordia, mencionó a Elonce.com que la convocatoria "fue espontánea, y la idea surgió vía redes sociales".

Fernanda, por su parte, dijo ser "una ciudadana" que viene "a responder por mi hija que es discapacitada y a responder por sus derechos". Al mismo tiempo acotó: "El Estado me provee 16 pañales por mes para ella, mi hija ocupa 12 por día. A veces en el hospital no hay, como tampoco hay medicamentos y los tengo que comprar yo. A la pensión no la uso para ropa, le compro el yogur para mi hija discapacitada", expuso sobre su situación particular."Este modelo no admite otra estrategia que no sea esta: hambrear y represión. Volvemos a lo mismo, volvemos a juntar la dictadura con el menemismo. Nuestro pueblo tiene poca memoria, hasta que la situación no nos tapa, no salimos a la calle", entendió.