Suman tecnología de vanguardia para las investigaciones judiciales

Con la convocatoria a dos becas de postdoctorado del Conicet, el proyecto conjunto del Poder Judicial de Entre Ríos y el organismo nacional de investigación científica ingresa en su última etapa, previa a la implementación de los estudios de biología y genética molecular con tecnología de vanguardia que permitirá potenciar el poder identificatorio de las pruebas de ADN en investigaciones judiciales. Durante 2017 se realizaron las capacitaciones al personal del Laboratorio Forense en el uso del nuevo instrumental y se avanzó con las pruebas de capacidad de los equipamientos de secuenciación de próxima generación.A partir del Convenio marco de colaboración firmado en 2014 por el Superior Tribunal de Justicia, representado por su Presidenta, Dra. Claudia Mizawak y las autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), y el acuerdo específico de investigación aplicada rubricado en 2016 con el actual presidente del organismo nacional, el Dr. Alejandro Ceccato, se lograron en el transcurso del presente año importantes avances para la validación y puesta a punto de la técnica de secuenciamiento masivo en paralelo de ADN.El proyecto, enmarcado en el Programa Ciencia y Justicia busca aplicar esa tecnología a la investigación forense, dado que tiene varias ventajas respecto del secuenciamiento convencional de ADN (que se utiliza actualmente). Por ejemplo, permite investigar simultáneamente una gran cantidad de regiones de ADN y en mayor cantidad de muestras en menor tiempo. La posibilidad de obtener mayor información permite potenciar el poder identificatorio de la prueba e inferir características físicas de las personas aportantes de material biológico en evidencias forenses. De ese modo, a partir de material genético no solamente se puede cotejar el ADN con una persona determinada, sino establecer color de cabello y ojos, y rasgos de ancestralidad de una persona sospechada de delito aún no identificada.Esta tecnología conocida como Next Generation Sequence, de reciente implementación a nivel mundial, requiere para su validación en el uso de rutina en causas judiciales, una serie de trabajos de investigación poblacional que se llevan a cabo entre el Laboratorio de Genética Forense del STJ y el Conicet, a partir del convenio antes mencionado. A tal fin, el organismo nacional realizó una convocatoria para dos becas postdoctorales . Los becarios de investigación se desempeñarán en la sede del Conicet en la ciudad de Diamante, y trabajarán en conjunto con los técnicos del Servicio de Genética del Poder Judicial.La proximidad de la finalización del proyecto abre un enorme futuro para el Laboratorio del STJ, dado que el uso del secuenciador masivo permitirá mayor precisión y celeridad en estudios de ADN mitocondrial, a la vez que los estudios convencionales de ADN en causas forenses de rutina se verán potenciados con un mayor poder de discriminación. Del mismo modo, la nueva tecnología incorporada por el STJ permitirá investigar causas de muerte y predisposición genética a determinadas patologías (lo que ha comenzado a llamarse "autopsia molecular"), estudios antropológicos con los que se podrá establecer la historia de la conformación genética de la población entrerriana, entre otras muchas posibles líneas de investigación.