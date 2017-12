Piden a productores aportar datos para investigar delitos rurales

Durante un encuentro celebrado en Villaguay el titular de FARER, Raúl Boc hó se reunió con funcionarios de la plana mayor de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, encabezados por su titular Comisario General Hugo Claudio Mendieta. Un amplio temario trataron enmarcados en las acciones que lleva adelante la fuerza y temas que puntualmente se consultaron desde la entidad que representa a las rurales entrerrianas.



En ese marco el funcionario informó sobre situaciones que se han detectado por casos de estafa en la venta de hacienda en forma particular con pago al contado, motivo por el cual se pidió que los productores se alerten sobre esta modalidad a efectos de no resultar perjudicados.



Entre los asistentes se intercambió sobre la necesidad de avanzar en un sistema de digitalización de marcas y señales, para generar más eficiencia y confiabilidad.



También se indicó que las autoridades de la Dirección destacaron la importancia de que los productores aporten información para el seguimiento de líneas de investigación, lo que resulta fundamental para avanzar en el esclarecimiento de situaciones delictivas que se generan en el ámbito rural.



Otro punto fue lo relacionado al accionar de la fuerza policial en temas como el control sobre todo la caza y pesca furtiva, informando sobre los operativos que se llevan adelante.



Desde FARER se indicó que el encuentro resultó positivo y permitió que las entidades rurales se informen sobre temas relacionados a la seguridad y las múltiples actividades que se realizan en el campo.



También participaron el Sub Director Comisario Mayor Néstor Fabián Blanco, el responsable de Investigaciones Comisario Javier Romualdo Ramirez y de Operaciones Comisario Inspector Gastón Silveti.