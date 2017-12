Una sesión accidentada y maratónica busca aprobar la reforma previsional

La sesión especial de la Cámara de Diputados, iniciada hoy a las 14.15, acaba de abrir el debate sobre la reforma previsional, tras casi cinco horas de cruces desde la oposición, que incluyeron mociones para suspender la deliberación y realizar encendidos discursos sobre los graves incidentes sucedidos en las inmediaciones del Congreso.Fuentes parlamentarias adelantaron que se prevén unas nueve horas de debate.El presidente del plenario legislativo, Emilio Monzó, recién pudo encaminar la discusión en base al temario a las 19.05.En una encendida sesión donde no faltaron tampoco los cruces, como los sucedidos entre la kirchnerista rionegrina María Emilia Soria y el titular del interbloque peronista Argentina Federal, Pablo Kosiner, quien rechazó las acusaciones de diputados del Frente para la Victoria por la decisión del acuerdo sellado entre el presidente Mauricio Macri y los mandatarios provinciales.Kosiner señaló que "asumimos acompañar este debate porque somos parte del equipo del equipo de los gobernadores y no le vamos a sacar la espalda", y aseveró que "no vamos a formar parte de una fracción que quiere ser gobierno a costar del fracaso del gobierno nacional".Previamente, el diputado de Evolución Radical, Martín Lousteau, dijo que "estamos en contra de todo tipo de violencia" y advirtió "que no se vuelva a mencionar en cada momento el 19 y 20 de diciembre del 2001, porque eso quiere decir que hemos aprendido muy poco".Criticó también lo que consideró que es "la prepotencia del oficialismo de no haber debatido la ley como correspondía en las comisiones", y de aquellos que "con demagogia creen que no se debe hacer nada con el sistema previsional.

El debate siguió, pese a reclamos para suspender sesión

La sesión se suspendió unos minutos, con cuarto intermedio a raíz de la violencia en las inmediaciones del Congreso. Pero luego continuó pese a las quejas de la oposición que reclama suspender el debate.En el arranque hubo gritos entre los legisladores. "Ustedes se cagan en los pobres", bramó furioso el diputado de izquierda Nicolás Del Caño contra varios oficialistas que le respondían. Darío Martínez, del FPV, criticó el proyecto de reforma y les dijo a los que la apoyan que tendrán "que irse como ratas del Congreso".A su turno tomó la palabra el jefe de bloque del kirchnerismo, Agustín Rossi. Mientras hablaba, se retiró del recinto Elisa Carrió. "Vos ándate tranquila. Total. Para que te queremos acá. Te hubieses ido cuando eras funcionaria de la dictadura en el Chaco", lanzó mientras la socia fundadora de Cambiemos se iba.La sesión se suspendió unos minutos para pasar a cuarto intermedio a raíz de los episodios de violencia que ocurrieron fuera del Congreso. Sin embargo, luego continuó pese a las quejas de la oposición. Ahora se debate formalmente la reforma previsional.