Concejales aprobaron el Presupuesto Municipal 2018

Durante el plenario, el cuerpo legislativo local aprobó otra ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo a contraer un empréstito por 600 millones de pesos para la ejecución de distintas obras viales en la ciudad y, además, una norma de similar rango legal, creando el Comité de Cuencas Hidrográficas Urbanas.



Las dos primeras iniciativas contaron con el voto afirmativo de las bancadas de Cambiemos y de Una ? Frente Renovador, en tanto los cinco integrantes del bloque del Frente Justicialista para la Victoria sufragaron por su rechazo. El tercer proyecto fue sancionado con el voto unánime de los legisladores presentes.



Presupuesto 2018

El proyecto original elevado el 31 de octubre pasado por el intendente Sergio Varisco al Concejo Deliberante, experimentó un incremento de 44 millones de pesos, según surge de la comparación de ambos proyectos, fundamentando que ello "responde a la revisión de aspectos técnicos y de gestión".



Principales Erogaciones

La partida de Personal constituye la erogación más importante del Presupuesto 2018, con un monto de 2.094 millones de pesos; en tanto que la inversión destinada al programa de Trabajos Públicos, se fija en 1.110 millones de pesos.



Para Bienes de Consumo y Servicios No Personales se contempla una erogación de 387 millones; Transferencias, 65 millones; Intereses y Gastos de la Deuda, 18 millones y para Bienes de Uso, 9 millones de pesos.



Cálculo de Recursos

Estimase en la suma 3.565 millones el Cálculo de Recursos de la Administración Municipal destinados a atender las erogaciones precedentemente mencionadas y la amortización de la deuda consolidada.



Recursos



El esquema de los principales Recursos Corrientes Tributarios de jurisdicción municipal y que ascienden a 1.484 millones, está así conformado:



-Tasa Comercial: 752 millones.



-Gravámenes sobre energía eléctrica: 197 millones.



-Tasa General Inmobiliaria: 171 millones.



-Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y Turismo: 155 millones.



-Tasa por Servicios Sanitarios: 132 millones.



-Fondo Municipal de Obras Públicas: 31 millones.



-Tasa por Actuaciones Administrativas: 20 millones.



-Intereses por Mora sobre Obligaciones Tributarias: 9 millones.



-Derecho de Edificación: 3 millones.



-Multas aplicadas sobre Obligaciones Tributarias: 3 millones.



Recursos de otras jurisdicciones



El monto de los recursos provenientes de otras jurisdicciones asciende a 1.384 millones así desglosados:



-Coparticipación de impuestos provinciales: 496 millones.



-Coparticipación en impuestos nacionales: 832 millones.



-Fondo Federal Solidario: 55 millones.



Planta de Personal



La norma aprobada establece en 5.300 la Planta de Cargos Permanentes de la administración municipal; en 2.800 el número de contratos de Locación de Servicios; en 980 la cantidad de contratos de Locación de Obra y en 80 el número de contratos de Hora Cátedra.



Financiamiento de Obras Públicas sustentadas con fondos nacionales



Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal afectar recursos propios para afrontar el financiamiento de obras públicas sustentadas con fondos del gobierno nacional hasta tanto se acrediten los mismos, a fin de evitar su paralización, perjuicio económico a las arcas municipales y la obligación del Estado en resguardar el interés común, al tener en cuenta el daño que provoca la discontinuidad en las obras de infraestructura pública, debiendo informarlo al parlamento municipal.



Presupuesto del Concejo Deliberante



El Presupuesto del Concejo Deliberante quedó fijado en 183 millones de pesos, de los cuales 153 millones se destinarán a Personal; 14 millones se destinarán a Trabajos Públicos; 8 millones a Bienes de Consumo y Servicios No Personales; 6 millones a Bienes de Uso y 1 millón de pesos a Transferencias.



Boleto Estudiantil



Para sufragar el Boleto Estudiantil Gratuito a nivel primario y secundario, el Presupuesto 2018 contempla una erogación de 6 millones de pesos.



Presupuesto Participativo



En el Presupuesto se incluye la ejecución de las obras ganadoras de la edición 2015 del Presupuesto Participativo.



Plan de Obras Públicas



El programa de Trabajos Públicos previstos en el marco del acuerdo de Cooperación y Financiamiento suscripto con la provincia, por valor de 7 millones 300 mil dólares ($127.989.012), se prevé la ejecución de las siguientes obras:



-Centro de Salud "Dr. Arturo Illia".



-Refacción de la "Sala Mayo".



-Refacción de seis jardines maternales.



-Reparación, puesta en valor y ampliación de la planta de tratamiento cloacales del barrio "101 viviendas".



-Pavimentación de calle Gobernador Parera, entre Miguel David y Tibiletti.



-Pavimentación de calle Miguel David, entre Gobernador Parera y Salvador Caputo.



-Pavimentación de calle Garrigó, entre Villa Seguí y Jorge Newbery.



Otros proyectos



La ordenanza en esta materia prevé la ejecución de otras obras como la construcción de la Casa de la Mujer, remodelación del Área Centro (primera etapa), Planetario de la Ciudad en el Parque "Humberto Varisco", ensanche de calle Corrientes y remodelación del Balneario "Thompson".



También se incluye la construcción de la red subsidiaria cloacal en distintos barrios, obras básicas en Cuenca Sureste (que incluye Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y Colectores de Impulsión), programa de recuperación de la trama vial, obras de integración del Borde Costero, Colectora Tuyucuá, optimización del Sistema de Captación del Muelle Toma II con traslado hacia la Planta Potabilizadora de avenida Ramírez y readecuación de la misma, obras básicas de la Cuenca Sureste con impulsión al Colector Cloacal Noreste, remodelación y equipamiento del Teatro "3 de Febrero" y proyecto de infraestructura para el "Nuevo Parque Tecnológico".



Empréstito por 600 millones de pesos para obras



El Concejo Deliberante de Paraná dio también sanción a un proyecto de ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo a contraer un empréstito por 600 millones de pesos, que se destinará a la ejecución de un importante plan de obras.



El detalle del mismo es el siguiente:



-Obras de reparación, mantenimiento y mejoramiento de calles de tierra (1.200 cuadras) en distintos barrios de la ciudad: $160.000.000.



-Obras de repavimentación de avenida Ramírez, desde avenida Laurencena hasta avenida Las Américas: $100.000.000.



-Obras de repavimentación de 400 cuadras en distintos puntos de la ciudad: $150.000.000.



-Obras de Bacheo en distintos puntos de la ciudad: $120.000.000.



-Obras por consorcio: $50.000.000.



-Obras de reparación y remodelación de avenida 25 de Mayo, entre Monte Caseros y avenida Echague: $20.000.000.



A moción de la presidente del bloque Frente Renovador ? Una, Silvina Fadel, se incluyó constituir una Comisión de Coordinación y Seguimiento del referido plan de obras, que estará integrado por un concejal de cada uno de los tres bloque políticos de la legislatura local.



El mismo elaborará informes bimestrales para conocimiento del cuerpo legislativo, respecto del avance de los trabajos y de los niveles de inversión.



Creación del Comité de Cuencas Hidrográficas Urbanas



También se sancionó la ordenanza mediante la cual se crea el Comité de Cuencas Hidrográficas Urbanas.



Las mismas están integradas por las aguas que surgen y fluyen por cañadas, arroyos y/o ríos hacia un cauce único definido a un área determinada, considerándoselas como un unidad territorial indivisible de análisis, planificación y gestión impuesta por la geografía en nuestra ciudad y que, por lo tanto, determina la obligación de su estudio integral para la realización de la planificación del desarrollo territorial.



Ésta incluye toda actividad humana allí presente, con el fin de respetar los arroyos como corredores biológicos con sus cursos de agua a cielo abierto, garantizando el estado natural del agua en todo su ciclo.



Ello traerá aparejado la incidencia en la reforma de la normativa urbana que regula usos del suelo, factores de ocupación y ambientales, en pos de una ciudad socialmente justa, económicamente sostenible y ambientalmente sustentable.



Para dar cumplimiento a la normativa se aprueba el proyecto "Cuencas Hidrográficas Urbanas ? Paisajes del Agua para la Ciudad de Paraná".



El Comité de Cuenca estará conformado por reparticiones públicas y asociaciones no gubernamentales abocadas a la gestión coordinada y participativa de las cuencas hidrográficas y su corredor biológico, y de toda actividad humana de intervención dentro de sus límites territoriales.