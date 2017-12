Justicia ordenó no usar armas de fuego en operativo por la sesión en el Congreso

Una juez porteña ordenó al Gobierno porteño que los agentes que participen del operativo de seguridad en torno al Congreso Nacional "no podrán utilizar armas de fuego" y que "las balas de goma y gases lacrimógenos sólo podrán ser utilizados como último recurso y a una distancia que minimice las consecuencias para los manifestantes".Así lo dispuso la magistrada Patricia López Vergara al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el legislador porteño kirchnerista Mariano Recalde y por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.La jueza en lo Contencioso Administrativo señaló también que el Gobierno porteño deberá informarle "cuáles son las fuerzas de seguridad que tendrán intervención en la movilización de hoy".Además, dispuso que "todos los efectivos destinados al operativo deberán estar con uniforme reglamentario y visiblemente identificados".También determinó que el Gobierno de la Ciudad deberá informarle a la Justicia "la nómina de vehículos que serán utilizados y entregar todas las filmaciones y registros que realice del operativo".De igual modo, le prohibió "la utilización de vehículos y personal de civil no identificado" y ordenó "evitar la dispersión innecesaria de los posibles detenidos en diversos lugares de detención".En el escrito presentado ante la Justicia, los dirigentes opositores instaron a que el Gobierno porteño disponga de las medidas necesarias para "garantizar el efectivo y pleno ejercicio de las libertades públicas" de aquellos que se acerquen hasta el Palacio Legislativo."Al intervenir la Policía de la Ciudad en el operativo previsto para mañana, es el Gobierno porteño el que debe resguardar los derechos de los ciudadanos", resaltó el expresidente de Aerolíneas Argentinas.Recalde y Catalano solicitaron que la Justicia disponga que el personal policial que participe del operativo de seguridad "no lleve armas de fuego"."El protocolo de la ONU respecto del uso de armas de fuego por personal policial es admitido básicamente como defensa de propia y de terceros, ante agresión con arma de fuego originadas en terceras personas", subrayaron los dirigentes kirchneristas.Y agregaron que ese protocolo establece que "la posta de goma y el material químico antitumulto sólo deberá utilizada como último recurso, a una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas sobre los manifestantes"..