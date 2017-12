Controlarán presentismo en el Senado, pero los legisladores estarán exceptuados

A partir del próximo 1º de febrero, los 3.093 empleados de planta permanente del Senado de la Nación deberán registrar con sus huellas digitales su ingreso y salida de sus puestos de trabajo.En los ingresos de los 7 edificios del Senado ya se instalaron sensores de huellas digitales y los empleados de planta permanente registraron en las últimas semanas sus datos biométricos, dijeron al diariolas fuentes consultadas.En esos dos primeros meses los empleados tendrán un "changüí" para poder acostumbrarse al nuevo sistema y registrar, los que aún no lo hayan hecho, sus huellas dactilares.. "Según la normativa, al que no justifique su inasistencia se lo podrá dar de baja", advierten en el Senado.Hasta ahora, cada director de área debe informar en una planilla electrónica la asistencia de los empleados a su cargo. Es el único registro de si el personal fue, o no, a trabajar.Está en proceso de licitación la contratación del "servicio de reconocimiento médico domiciliario", es decir el de los médicos que deberán ir a los hogares del personal del Senado a constatar que estén sufriendo alguna enfermedad y que además estén en su domicilio., dijeron las fuentes consultadas.Cerca de la mitad de esos empleados, se calcula que unos 800, trabajan bajo las órdenes directas de los senadores y pueden cumplir sus tareas dentro o afuera del Senado, por eso la excepción.Muchos, incluso, están a sueldo del Senado pero trabajan en el interior, en los distritos de cada senador.Previo a la instalación de los sensores de huellas digitales, las autoridades del Senado pusieron en marcha hace un mes un plan de retiros voluntarios que apunta a reducir la planta de personal. Según trascendió, en un mes ya se anotaron 150 empleados.Los retiros están disponibles únicamente para los que están cerca de poder jubilarse (entre 60 y 65 años los varones y entre 55 y 65 las mujeres) y más de 20 años de aportes.El retiro consiste en un pago mensual durante 60 meses como máximo, donde lo que se abona corresponde al salario bruto más un 10% de incentivo menos los descuentos de obra social y sindical, si correspondieran.Así, el empleado que ingresa al plan de retiros voluntarios cobrará, sobre base 100, 104 ó 105 (ahora, por los descuentos, sobre esa misma base recibe 87).La ganancia para el Senado como empleador es que reduce su cantidad de empleados a mediano plazo. Pero también tiene una ganancia extra: le caen los costos porque deja de hacer aportes por esos empleados.Según prometen sus autoridades, se abrirán concursos internos para cubrir las vacantes en departamentos o direcciones de comisiones que vayan quedando vacantes por los retiros. "No se va a incorporar más gente al Senado", aseguran.Los controles de presentismo y el plan de retiros están en el marco de la intención del Gobierno de mostrar un ajuste en el gasto político, algo que sirva para contrarrestar en la opinión pública el efecto, por ejemplo, del recorte en los haberes jubilatorios.