Hubo una movilización en Concepción del Uruguay contra la reforma previsional

Foto: Movilización en Concepción del Uruguay contra la reforma previsional Crédito: La Calle

Organizaciones gremiales, políticas, sociales y estudiantiles junto a vecinos se congregaron ayer, al caer la tarde, en la plaza General Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay para expresar su rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno, horas antes de la sesión en el Congreso nacional, convocada para su tratamiento.



Al respecto, el secretario adjunto de la Regional Uruguay de la Confederación General del Trabajado (CGT), Héctor Montenegro, manifestó que la iniciativa del oficialismo "es un nuevo atropello, siguiendo la línea del miedo, amedrentando, tal como se vivió la semana pasada, y sin querer dar un paso hacia atrás. Acá se habla de los jubilados, de la ayuda universal por hijo y de las personas que desean jubilarse y a las que se les reducirá notablemente el salario".



"El Gobierno está todavía a tiempo de levantar este proyecto y, en el caso de desear consensuar, proponer algo que sea beneficioso para ambas partes, pues a esto lo pagarán únicamente los trabajadores. Los sojeros y las mineras siguen sin las retenciones. Se habla que los jubilados representan un déficit de 100.000.000.000 de pesos y, por otro lado, en la reforma fiscal, se eliminan las contribuciones patronales. Es una contradicción muy abierta y, evidentemente, no quieren arreglar las cuentas sino ajustar por los más débiles", afirmó. En torno a lo vivido el jueves 14, Montenegro señaló que "como Regional de la CGT estuvimos en el Congreso. Los compañeros de La Bancaria pusieron a disposición un colectivo, que trasladó a los adherentes de distintas agrupaciones. Y, en verdad, fue muy triste lo que se vivió, porque hubo un operativo jamás visto".



Luego, añadió: "Mañana (por hoy) viajaremos nuevamente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para brindar el apoyo al pueblo; lo haremos sin banderías políticas".



En cuanto a las decisiones de la central obrera, el secretario adjunto de la Regional indicó que "de acuerdo a la información recibida, los cuerpos orgánicos se reunirán a las 9:00 para determinar oficialmente el paro, si es que el Gobierno no toma la determinación de levantar el proyecto. Si se llega a tratar, evidentemente habrá una medida de fuerza. Pero, por lo visto el jueves 14, no hay muchas garantías".



Consultado acerca de si es posible debatir un proyecto alternativo al del oficialismo, Montenegro opinó que "es cuestión de sentarse a conversar, pero con las partes interesadas y no sólo con una, la económica y de poder. Acá se erra el camino hasta, incluso, en lo político, pues no se le puede bajar línea a los diputados para que voten en contra del pueblo. Un legislador toma el compromiso de llevar una bandera política y de hablar con los vecinos para conseguir su apoyo. Y no se lo puede presionar de la manera en la que se lo quiere hacer".