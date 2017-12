En otra jornada tensa, el oficialismo intentará aprobar la reforma previsional

Política Cuánto aumentaría mes a mes la jubilación mínima con la reforma previsional

Congreso vallado

La Cámara de Diputados volverá a sesionar hoy con la intención de aprobar el proyecto de reforma previsional, luego de un acuerdo entre gobernadores y diputados justicialistas para emitir un bono de compensación que rondaría los 700 pesos.La nueva sesión especial está pautada para las 14:00, oportunidad en la cual se concretará la jura de algunos diputados que aún deben asumir sus bancas. Así, la bancada de Cambiemos buscará aprobar el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.El acuerdo alcanzado el pasado viernes entre funcionarios nacionales, gobernadores y diputados consiste en sancionar la ley que modifica la fórmula por la que se calcula el aumento de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) para que luego el presidente Mauricio Macri firme un decreto que establezca un bono que será de alrededor de 700 pesos para quienes ganen menos de diez mil pesos.El bono tendrá el objetivo de compensar a "jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10 mil pesos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo" por el desfase entre la fórmula actual y la nueva que impulsa el Gobierno, es decir, por los meses que no son tenidos en cuenta en el proyecto de ley.El encuentro para intentar destrabar el proyecto de ley fue promovido por el oficialismo luego de que se levantara la sesión del jueves en un escandaloso marco, que incluyó serios incidentes en las afueras del Congreso y gritos, empujones e insultos dentro del recinto.Sucedió en medio de un imponente operativo de seguridad dispuesto para frenar a los manifestantes convocados en las inmediaciones para protestar contra la reforma que, según denunciaban, recortaría los ingresos de los jubilados y beneficiarios de la AUH.Al poner en duda la cantidad de diputados con los que el oficialismo alcanzó el quórum y criticar que el tiempo reglamentario de demora respecto de la hora de convocatoria se había excedido, los legisladores de la oposición habían reclamado en esa ocasión la suspensión del debate.En medio de ese conflictivo contexto, la líder de la Coalición Cívica y diputada oficialista, Elisa Carrió, había pedido levantar la sesión especial al considerar que no estaban dadas las condiciones para proseguir.Alrededor de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires estarán abocados a la seguridad de la zona del Congreso nacional, donde los diputados tratarán la postergada reforma previsional, luego de los incidentes del jueves pasado.Fuentes policiales revelaron a NA que de ese total de uniformados, habrá más de 400 uniformados en tres cuadras a la redonda del Parlamento, mientras que el resto se repartirá en las adyacencias.viernes pasado se conoció la decisión de desafectar a la Gendarmería Nacional del operativo y en su lugar poner a la fuerza porteña, cuyo operativo estará encabezado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y el secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro.Según pudo saber Noticias Argentinas, el armado de la custodia del Parlamento y sus alrededores quedó definido el sábado y hasta el momento solo se decidió que esté como apoyo la Policía Federal.De todas maneras, no se descarta que en las próximas horas se pueda pedir una mínima cantidad de refuerzos a otras fuerzas federales, como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).Habrá un servicio "adelantado" que comenzará el lunes a las 7:00 y unos 60 efectivos del Departamento de Operaciones Urbanas serán distribuidos en los diferentes vallados.En ese sentido, los vallados están ubicados en las siguientes esquinas: Entre Ríos y Alsina; Combate de los Pozos y Alsina; Sarandí y Alsina; Hipólito Yrigoyen y Sarandí; Avenida Rivadavia y Sarandí; Ayacucho y Bartolomé Mitre; Riobamba y Bartolomé Mitre; Callao y Bartolomé Mitre; y Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña.En tanto, a partir de las 11:00 arrancará el servicio principal, que se prolongará durante toda la tarde y la noche, horas después de que finalice la sesión.El ingreso de los diputados será por la esquina de Riobamba y Bartolomé Mitre, donde habrá un control de Policía Federal, por medio de la División Seguridad Honorable Cámara de Diputados de la Nación.Asimismo, habrá efectivos del Departamento de Operaciones Urbanas (DOU), de la Superintendencia de Investigaciones, de la Dirección de Orden Urbano, de la Guardia de Infantería, del Cuerpo de Policía Motorizada, División Canes, Bomberos, Emergencias Policiales, entre otras.Habrá un cuerpo de agentes de tránsito del Gobierno porteño, que estará a cargo de los cortes, desvíos y neutralizaciones del tránsito vehicular, mientras que el SAME instalará una carpa sanitaria dentro de la zona que será vallada.La Sala de situación de monitoreo comenzará desde temprano y en relación a eso habrá brigadas de video y también se utilizará un drone.También habrá personal de brigadas de civil, aunque el mismo deberá vestir gorra y chalecos identificatorios, con equipo truncking, actas contravencionales, actas de detención, actas de secuestro y precintos.Se dispondrán además 425 infantes y 10 unidades de canes con sus respectivos acompañantes.Entre los grupos especiales habrá 15 unidades de contención (tres de ellas dentro de la zona de vallado), 6 de la Brigada de Rápida Intervención (BRI), 10 grupos de dispersión (5 de ellos dentro de la zona de vallado) y dos camiones hidrantes (uno dentro de la zona de vallado).Con respecto al apoyo que brindará la Policía Federal, además de su aporte con la custodia de Diputados para asegurar que los mismos ingresen al Congreso bajo la más absoluta seguridad, aportará personal de bomberos federales y dos ambulancias del Hospital Churruca ante la posibilidad de que haya uniformados heridos.