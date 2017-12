Reforma previsional: "El DNU es una herramienta más", admitió Peña

"El DNU es una herramienta más. Es cierto que lo firmaron todos los ministros menos el Presidente, porque prefirió esperar al debate legislativo y Carrió ayudó (en esa decisión)", relató el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



Además, llamó "a todas las fuerzas políticas a manifestarse en contra de la violencia", tras los incidentes generados el jueves pasado en la zona del Congreso, cuando se trataba la iniciativa.



"De ninguna manera creemos que lo que pasó sea una foto de hacia dónde vamos, nosotros estamos convencidos de que la gente quiere otra cosa", sostuvo el referente del Ejecutivo nacional.



En este sentido, Peña lamentó "la violencia" de quienes protestaron frente al recinto y agregó que "lo importante ahora es seguir viendo cómo ir mejorando los operativos" para que no se produzcan nuevos disturbios.



"En primer lugar, lo que más nos preocupa es que hubo un acto organizado para llegar al Congreso y evitar que se trate el proyecto. Nos preocupa qué hubiera pasado si hubieran llegado. Se trabajó en su momento para evitar esa toma", explicó.



En diálogo con el programa Aire de Noticias, que se emite por Radio Mitre, Peña resaltó que "los violentos son pocos" y confió que "a través del diálogo, van a ser cada vez menos".



Por otra parte, el jefe de los ministros se refirió al paro y movilización que tiene previsto realizar la CGT este lunes, cuando se retome el debate sobre la reforma en Diputados, y le pidió a los dirigentes gremiales que "no caigan en esto de ser funcionales al kirchnerismo".



"Esperamos que sean responsables y que de mínima, si finalmente toman esta decisión, que no creemos que sea la mejor, sean muy contundentes no solo sobre la paz, sino también con que se respete la sesión", reclamó.



De esta manera, Peña llamó también "a todas las fuerzas políticas" a "manifestarse en contra de la violencia" y aseguró que "las decisiones que tomó este Gobierno han estado orientadas en que haya más justicia y transparencia".



"Esto es para el bien de los jubilados, no para hacerles un mal. Negar el debate es negar la realidad, por ahí en la discusión surge que no hay que cambiar nada (del sistema previsional)", destacó el jefe de Gabinete.



Finalmente, el funcionario le habló a los ciudadanos: "Confíen en su presidente, que tiene la cabeza puesta en que cada día estén mejor, en este caso los jubilados".