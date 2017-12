Rossi pronosticó para hoy una marcha "más masiva que la del jueves"

"La indignación que hay en la sociedad es enorme. La marcha va a ser masiva, mucho más de lo que fue la marcha del jueves", auguró el legislador opositor.



Para el santafesino, el Gobierno "no termina de registrar la enorme oposición que tiene esta ley en el conjunto de la sociedad" e insiste en su tratamiento.



"La sociedad repudia cada vez más fuertemente una ley de estas características. No terminan de registrar la enorme oposición que tiene esta ley en el conjunto de la sociedad. En todas las encuestadoras de opinión el 70 u 80 por ciento de la sociedad está en contra. Los jubilados están en contra, pese a haber sido de los más solidarios en la elección de Mauricio Macri", enfatizó.



En declaraciones a C5N, Rossi cuestionó al Gobierno por haber reencauzado la negociación con los gobernadores a partir del anuncio de un bono compensatorio que a su juicio es un "engaña pichanga", porque sólo se paga una vez en marzo, mientras que "el resto del año no hay ninguna compensación".



"El Gobierno inventó este caramelito el día viernes. Pero eso se cobra una vez y después las jubilaciones se van a pique. De hecho, el tratamiento de lo que vamos a hacer mañana es la misma ley que no quisimos tratar el jueves pasado", se quejó.



Y agregó que él aspiraba a que el Gobierno "modificase su estrategia", retirara el proyecto y en lugar de solucionar sus problemas fiscales "metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados", considerara reinstaurar el impuesto a los bienes personales, y las retenciones a los mineras.



"Si quieren hacer una reforma previsional, tiene que ser a favor de los jubilados, no en contra. Puede haber una propuesta superadora a lo que nosotros hicimos. Lo que no puede haber es una propuesta regresiva", remarcó.



Consultado sobre la estrategia de la bancada que conduce, ratificó que el kirchnerismo no dará quórum y que en todo caso, si el oficialismo consigue el número para iniciar la sesión, se sentarán en sus bancas para dar el debate. .



"Nosotros no vamos a dar quórum. No queremos que esta reforma se apruebe porque atenta contra todos los jubilados y pensionados argentinos", añadió.



Al fundamentar su rechazo a la iniciativa, Rossi destacó que con la nueva fórmula de movilidad los jubilados de la mínima van a ganar hacia fines de 2018 entre 6.000 y 7.000 pesos menos de lo que ganarían con el actual sistema.



También objetó la extensión optativa de la edad jubilatoria hasta los 70 años, ya que a su entender, al recortarse los montos de las jubilaciones, los trabajadores que lleguen a los 60 años (mujeres) o 65 años (hombres) no van a tener otra opción que seguir en la vida laboral activa.



"Hoy hay una tasa de sustitución que en general está entre 60 y 65. Con esta reforma lo van a bajar al 40 por ciento. Eso va a hacer que una persona que podría jubilarse siga trabajando. Ese puesto de trabajo que antes se liberaba no lo va a poder ocupar un pibe", advirtió Rossi, que en este sentido alertó sobre el agravamiento del problema del desempleo juvenil.