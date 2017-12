Cuánto aumentaría mes a mes la jubilación mínima con la reforma previsional

Política Frigerio defendió la reforma previsional que impulsa el gobierno de Macri

Luego de la escandalosa sesión del jueves, con incidentes adentro y afuera del Congreso, varios analistas concluyeron que uno de los errores básicos del Gobierno fue no haber explicado didácticamente los cambios con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Sobre todo, cuando ya se había consensuado internamente(que también se rigen por la fórmula de movilidad)El cálculo está hecho hasta agosto, es decir, el tramo más polémico por el "empalme" que implicaba un desfasaje entre ambas fórmulas y es lo que viene a compensar en parte el bono.Además del bono, una modificación que compensa la pérdida inicial por el cambio de fórmula, es que la nueva ley garantiza el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil para los que cobran la mínima y aportaron 30 años. Es decir,. Esta diferencia de 543 pesos -y por eso vale volver al principio- casi no había sido difundida por los oficialistas antes de la sesión del jueves. En julio, por una nueva actualización del SMVM hay otro aumento extra para este grupo.Así, entre ese plus de enero, más el bono de 750, la jubilados de la mínima "sin moratoria" terminarían con 47 pesos arriba. Son cerca de 1,5 millón de beneficiarios. También quedarían empatados, en este caso gracias a un bono compensatorio de 400 pesos, losEn cambio,quienes cobren más de ?10.000 de haber previsional o quienes cobren la mínima pero se hayan jubilado con moratoria, es decir sin los 30 años de aporte. Según el Gobierno, ganarán menos que con la ley anterior, en diferentes porcentajes, pero siempre por encima de la inflación. SeríanEste es el resumen que hizo circular el Gobierno este domingo para defender su proyecto:-Van a recibir el bono compensatorio 10 millones de personas.-Lo va a recibir el 72% de los jubilados (4,9 millones de un total de 6,8 millones). Son los que con el ajuste de marzo 2018 perciban un haber de hasta 10.000 pesos mensuales.-Lo reciben asimismo el 100% de los niños cubiertos por la AUH, que son casi 4 millones.-También lo reciben el 100% de los que cuentan con una pensión por discapacidad, que representan cerca de 1.100.000 personas y las Pensiones No contributivas a la Vejez y al Adulto Mayor, que son algo menos de 70.000 personas.-En todos los casos se trata de un pago por única vez a ser abonado en marzo de 2018.-De estas poblaciones se considera a los jubilados de la mínima que hicieron todos sus aportes y los niños vulnerables son dos grupos que requieren una atención prioritaria.Cantidad De Beneficiarios- 3.954.275 beneficiarios de la AUH, recibirán en marzo un bono de $ 400.- 1.555.881 jubilados que ganan hasta $ 10.000 e hicieron sus 30 años de aportes recibirán en marzo $ 750.- 3.350.054 jubilados que cobran hasta $ 10.000 pero se jubilaron con moratoria cobrarán en marzo un bono de $ 375.- 1.080.090 personas que reciben subsidios por discapacidad cobrarán en marzo un plus de $ 375.- 66.567 personas que cobran la Pensión Universal Adulto Mayor recibirán en marzo un bono de $ 375.- Total de beneficiarios: 10.006.867 personas-Para todos los jubilados que hayan completado sus 30 años de aportes y, por lo tanto, han recibido su jubilación sin haber adherido a ninguna moratoria, el proyecto de ley prevé reconocerles el derecho de un haber mínimo equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil (SMVM). Para aproximadamente 1.300.000 personas, esto implica una mejora en sus haberes a partir de enero 2018 no prevista en la ley vigente. Esto es el resultado de que el SMVM a partir de enero 2018 será de $ 9.500, lo que al aplicar el 82% resulta en un haber jubilatorio de $7.790, un aumento de $ 543 por mes, o sea del 7,5% frente a la mínima actual de $ 7.246.-A partir de marzo de 2018, con la ley vigente, los jubilados de la mínima pasaría a percibir un haber estimado de $ 8.261, a partir de un ajuste estimado del 14% según la formula basada en la estimación de la recaudación. Esto sería $ 8.261, o sea $ 471 pesos por mes más que con la nueva ley.-El SMVM pasa a 10.000 a partir de julio, por lo que con la nueva ley la jubilación subiría a 8.200 entonces.-El cuadro siguiente muestra el caso de los jubilados de la mínima que no usaron el beneficio de la moratoria para alcanzar su beneficio. En base a las estimaciones de movilidad los montos serían los siguientes para el periodo enero-agosto 2018.-A partir de septiembre habría que estimar cómo serían los nuevos indices, así como definir cómo evolucionará el SMVM, que está fijado hasta agosto 2018.-Lo que surge de la tabla es que sumando el bono de $ 750, durante este período "de empalme" los jubilados de la mínima percibirán con la nueva ley $ 68,238 en el periodo enero-agosto 2018, o sea 47$ más que los $ 68.191 correspondientes a la ley vigente.Evolución de la Jubilación mínima con aportesMes / Vieja Ley / Nueva Ley / Diferenciaenero / $ 7.247 / $ 7.790 / + $ 543febrero / $ 7.247 / $ 7.790 / + $ 543marzo / $ 8.261 / $ 7.790 / - $ 471abril / $ 8.261 / $ 7.790 / - $ 471mayo / $ 8.261 / $ 7.790 / - $ 471Junio / $ 8.261 / $ 8.092 / - $ 169Aguinaldo Junio / $ 4.130 / $ 4.046 / - $ 84Julio / $ 8.261 / $ 8.200 / - $ 61Agosto / $ 8.261 / $ 8.200 / - $ 61SUBTOTAL / $ 68.191 / $ 67.488 / - $ 703Bono Marzo / $ 750TOTAL / $ 68.191 / $ 68.238 / + $ 47- En el caso de la Asignación por hijo, durante el primer semestre 2018, lo que se dio en llamar período de empalme, la diferencia que surgiría de la aplicación de las dos fórmulas también deja la situación casi exactamente igual.- Con el bono de $ 400, cada uno de los 4.000.000 de niños que reciben el beneficio, recibirán en el primer semestre de 2018 $ 9.275, o sea $ 12 más que los $ 9.264 de la ley vigente.