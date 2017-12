Frigerio defendió la reforma previsional que impulsa el gobierno de Macri

Política Ratificaron que la reforma previsional mejorará los ingresos de los jubilados

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dijo este sábado que "hay sectores de la política argentina que quieren desestabilizar al Gobierno", respecto a los incidentes del pasado jueves durante la sesión en Diputados, cuando el oficialismo intentó debatir el proyecto de ley de reforma previsional, y culpó al kirchnerismo de "armar actos de violencia para no sesionar".En el último programa del año de "La Noche de Mirtha" que conduce la actriz Mirtha Legrand, Frigerio sostuvo: "Fue una vergüenza predeterminada, armada por sectores, esencialmente a los kirchneristas, que quieren ponerles palos al Gobierno. Se quiere desestabilizar al Gobierno y el tema de los jubilados es una excusa"."Se festejó que no se pudo debatir un tema. No se festejó una victoria con los votos sino que celebraron el triunfo del patoterismo y fue un día de duelo para la democracia", remarcó el funcionario nacional respecto a la situación que ocurrió dentro del recinto antes de que se levante la sesión en la cámara baja.Con respecto al operativo de seguridad, Frigerio manifestó: "Tiene que estar la Gendarmería porque había sectores que no estaban autoconvocados sino que querían impedir que se sesione. La fuerza pública tiene que defender la democracia", remató.Según señaló el ministro, "la fórmula nueva (prevista en la reforma previsional) que estamos proponiendo es que siempre los jubilados le ganen a la inflación".Y remarcó que "en el año 2010, 2014 y en el 2016 perdieron plata los jubilados frente a la inflación con la actual fórmula de movilidad jubilatoria"."Los jubilados perdieron un 7 por ciento frente a la inflación durante el anterior gobierno y los que ahora protestan en nombre de los jubilados no dijeron nada y además vetaron la ley del 82% móvil", sentenció el funcionario nacional, quien además aseguró que el Gobierno "no va a bajar ni un sólo peso del Presupuesto para la Anses".Sobre el sistema actual jubilatorio, Frigerio consideró que "queda muchísimo para reformar en el sistema previsional porque como está no es sustentable".Por otra parte, Frigerio admitió que "el Gobierno no tiene plata y vivimos de prestado, vive de fiado" y subrayó que "la Argentina tiene un déficit fiscal enorme".Con respecto a los haberes jubilatorios, el ministro de Interior afirmó que "todo lo que reciben los jubilados, especialmente los de la mínima, es poco. Tenemos que defender el poder de compra de los jubilados", agregó.