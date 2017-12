Ratificaron que la reforma previsional mejorará los ingresos de los jubilados

Política Cuánto cobrarán jubilados y beneficiarios de AUH por bono compensatorio

Política Legisladores entrerrianos de Cambiemos respaldan proyecto de reforma previsional

dieron este sábado un firme respaldo al Gobierno de cara al debate de lay ratificaron que esa normaAdemás,ocurridos en la frustrada sesión del jueves pasado en la Cámara baja y advirtieron que en la democracia las diferencias no se resuelven "con salvajismo".El gobernador dey flamante titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, señaló que la reforma se da en el marco de las propuestas acordadas con las provincias para lograr que la Argentina funcione "con una economía más sana".En declaraciones a una radio porteña, dijo también que la normaDesde, Eduardo Cáceres, sostuvo que "respaldamos abiertamente estas reformas que lleva adelante el Gobierno nacional y que han tenido el apoyo de una amplia mayoría política en el Senado y de 23 gobernadores que estamparon su firma"."Son un conjunto de políticas que constituyen ely que tienen un trasfondo muy importante, que es construir una Argentina con déficit equilibrado , que sea sustentable en el largo plazo y que evite esa sucesión de crisis recurrentes que ha tenido el país a lo largo de décadas", afirmó el diputado nacional.Dijo que con esta norma "las jubilaciones van a estar alrededor de un 5 por ciento por arriba de la inflación" y descalificó a los sectores de la oposición kirchnerista que "hablan de recortes cuando fueron ellos los que vetaron el el 82 por ciento móvil".Respecto de los incidentes ocurridos en el Congreso, Cáceres señaló que "fue parte de un plan deliberado para atacar institucionalmente a los argentinos, porque cuando se ataca a una institución de la democracia se ataca a todos los argentinos".Desde, en tanto, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado explicó que la fórmula de actualización para los haberes "surgió del debate con los gobernadores en el Senado y surgió del peronismo y nosotros la aceptamos"."Es decir, oficialismo y oposición se pusieron de acuerdo en atar el sueldo de los jubilados a la inflación y al salario de los trabajadores en actividad, no como la actual fórmula, que lo ataba a la recaudación".Indicó que "la recaudación va a cambiar, porque se promueve un paquete de reforma tributaria que va a modificar esos parámetros".Por esa razón, agregó en conferencia de prensa junto a los dirigentes locales Javier Pretto, Gabriel Frizza y Rodrigo de Loredo.En, a su vez, legisladores nacionales, intendentes y referentes que integran Cambiemos para el Bicentenario, encabezados por José Cano, Facundo Garretón, Silvia Elías de Pérez, Domingo Amaya y Pablo Walter, entre otros dirigentes, emitieron un documento en el que afirmaron que el camino que está siguiendo el Gobierno tiene como objetivo central sentar las bases para un proceso de "generación de empleo y reducción de la pobreza".Asimismo, además de defender los lineamientos de la reforma previsional, pusieron de relieve que este es el Gobierno que a través de la Reparación Histórica "recompuso los haberes mal liquidados de más de un millón de jubilados".Por su parte, José Corral señaló que "desdequeremos llevar un mensaje muy claro en el sentido de que la reforma previsional que se está discutiendo no va a perjudicar a los jubilados"."Por el contrario, le va a dar sustentabilidad en el tiempo, y", dijo en una conferencia de prensa junto a los referentes locales Federico Angelini y Julián Galdeano.Destacó, además, que "la propuesta incorpora fondos para la caja de previsión provincial, que durante todo el período kirchnerista estuvieron negados para Santa Fe, y ese déficit se verá financiado por los recursos nacionales".A su vez enMartín Ardohain subrayó que "el Gobierno de Mauricio Macri claramente está tomando las riendas para solucionar problemas que durante muchos años nadie se preocupó por resolver"."Desde la Mesa Cambiemos La Pampa repudiamos totalmente los hechos de violencia ocurridos el jueves pasado. Había un acuerdo firmado por 23 gobernadores, el proyecto de ley tenía media sanción, y grupos violentos adentro y fuera del Congreso impidieron que las instituciones funcionaran", señaló en conferencia de prensa.legisladores provinciales también sumaron su apoyo al Gobierno nacional.En una conferencia de prensa el senador Francisco Morchio recriminó la actitud violenta y la "hipocresía" del kirchnerismo tras recordar que durante el anterior Gobierno "se le rechazaban los juicios a los jubilados y muchos se morían sin cobrar lo que les correspondía"."Este Gobierno tiene una enorme legitimidad de origen por el respaldo que ha recibido en las elecciones, también aquí en Entre Ríos, y lo que está haciendo es poner la verdad sobre la mesa", aseveró.Estuvo acompañado por los diputados provinciales María Alejandra Viola, Martin Anguiano, Sergio Kneeteman, Joaquin La Madrid y Esteban Vitor y por los senadores provinciales Raymundo Kisser, Beltran Lora, Roque Ferrari y Omar Schild.La dirigencia de Cambiermos enseñaló en un comunicado que sin esta reforma "nuestro sistema previsional no es sustentable en el largo plazo" y remarcó que el proyecto acordado garantiza que "el poder adquisitivo de las jubilaciones quede protegido para siempre".En el mismo sentido se pronunció la mesa directiva del frente en Misiones con una declaración en la que fustigó, además, "a los violentos que atentan contra las instituciones democráticas en lugar de dar el debate en un tema tan importante para el futuro de los argentinos".También difundieron declaraciones de prensa de idéntico tenor los referentes de Cambiemos enel diputado Sergio Wisky subrayó que "hoy en la Argentina se discute con la verdad".En una conferencia de prensa alertó también que "las diferencias no se resuelven con salvajismo"."No sé qué hubiera sucedido el jueves pasado sin el vallado de seguridad porque en la calle había gente con bombas molotovs, con martillos y ladrillos", afirmó.