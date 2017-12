Compensación para jubilados: "Da equidad y hace que nadie pierda", dijo Bordet

Política Cuánto cobrarán jubilados y beneficiarios de AUH por bono compensatorio

Tras una larga reunión de representantes del Gobierno con gobernadores y legisladores en el Congreso de la Nación, acordaron que el próximo lunes a las 14 se realizará una nueva sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir la reforma previsional, que ya tiene media sanción del Senado.Durante el encuentro, el Poder Ejecutivo confirmó su compromiso de firmar un decreto que asegure un beneficio adicional para jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10 mil pesos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Alcanzará a más del 70% de los jubilados y al 100% de los que cobraban AUH.Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet, manifestó aque "arribamos a un principio de acuerdo rectificando algo que considerábamos totalmente injusto, que era castigar a los jubilados de menores recursos. Ahora se equiparará con una suma compensatoria entre el sistema actual y el sistema que se está proponiendo.".Además, explicó en qué consiste la compensación: "En el sistema anterior había una fórmula de cálculo basada en los mayores ingresos fiscales y en la actual es con la inflación. Para esta primera medición, el aumento que se otorgaría en marzo generaba una pérdida de alrededor de 700 pesos. Esto es lo que será compensado. En el futuro habrá períodos donde la inflación va a ser más alta que los ingresos fiscales y en otros períodos será al revés, por lo que tiende a compensarse y a equilibrarse y se destrabaría el problema".En ese sentido, señaló que ". En mi pensamiento político. Nunca iríamos contra nuestros abuelos para quitarles derechos, no lo hacemos en Entre Ríos y tampoco apoyaríamos algo de esta naturaleza en la nación".Consideró que hay dos formas de encarar el tema: "Una es buscando acuerdos y consensos, como el que logramos y que es muy satisfactorio. La otra es poniéndonos en la vereda de enfrente, tirar piedras, incendiar todo. Esto último, está demostrado, no conduce ni nos lleva a ninguna parte".que mantiene un diálogo permanente con los legisladores y "juntos estuvimos buscando acuerdos, porque a esto hay que ponerle mucha racionalidad y criterio.".Dijo que con el acuerdo "Trabajamos ordenadamente y de manera muy responsable".. No es esto lo que queremos, nos retrotrae a épocas muy tristes de nuestro país. Esta no es la forma de resolver los conflictos, no hay que usar la represión. Quien no esté de acuerdo puede manifestarse libremente porque para eso funciona la democracia en la Argentina. No queremos ver más efectivos disparando gas o balas de goma a quienes se manifiestan. Hay formas de proteger el orden público pero no como se hizo este jueves. Es legítimo poder manifestarse y encontrar canales para expresar la disconformidad o el descontento con la medida, pero hay parámetros".Y finalizó: "Entiendo que".