Romero: "Las cuentas provinciales están equilibradas y se logró sin ajuste"

Respetar las instituciones

En el marco de lo solicitado por el Gobernador, Gustavo Bordet, a los integrantes de su gabinete provincial, la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, realizó un balance de la gestión en el área, cuando se cumplen dos años de Gobierno.Al respecto, Romero destacó en diálogo con Elonce TV, que "uno de los logros más importantes de la gestión, ha sido lograr el equilibrio dentro de las finanzas públicas provinciales, lo cual no es menor, si se tiene en cuenta que se sostiene salud, seguridad y educación", dijo y agregó que "sostenerlos implica, no solamente no pagar los haberes, sino también hacer inversiones", sostuvo."Las cuentas provinciales están equilibradas y los haberes se pagan actualmente, del 1 al 7 de cada mes. La provincia ha logrado el equilibrio necesario y cuando ha necesitado tomar crédito, lo ha hecho de manera ventajosa para la provincia", recordó la ministra y sostuvo que "para lograr este equilibrio, la provincia no hizo ajustes que tengan que ver con expulsar a agentes estatales; por el contrario, se ha sostenido con los gremios un diálogo con gremios y se mantuvieron los empleos provinciales y también de los contratados", resaltó a Elonce TV.En cuanto a los desafíos que se plantean para los próximos dos años de gestión, la doctora Rosario Romero, anticipó que "hay que mejorar institucionalmente, muchas áreas de Gobierno", resaltó.Al respecto, resaltó que "en materia de Seguridad, en 2018 se va a emprender un gran desafío que es la investigación del narcomenudeo. EstoLa lucha contra el narcomenudeo requiere "muchos esfuerzos a la provincia: esfuerzos económicos, de la Justicia, de equipamiento y en articulación con la Justicia Federal", subrayó Romero.Además, se planea poner esfuerzos para "mejorar del Estado. Es decir, el Estado en su vínculo con la sociedad, con modernización y transparencia. Por eso, se busca que las áreas dejen de ser problemáticas. Como por ejemplo, los registros de la propiedad o de Personas Jurídicas que tienen hasta dos años de atraso. En este sentido, vamos a estar trabajando mucho", señaló Romero."El Gobernador tiene la firme vocación de trabajar para mejorar la Justicia y dentro de ese trabajo, se evalúa muy seriamente, incorporar el Juicio por Jurados, que es un modo de participación de la ciudadanía en los procesos penales, entre otras reformas que se piensan para el sistema judicial de Entre Ríos", anticipó la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos.En referencia a los acontecimientos de los últimos días y a propósito de los episodios de violencia con motivo de un debate en el Congreso de la Nación, Romero dijo a Elonce TV que "a la Argentina tenemos que tenerle paciencia y respetar las instituciones. Además, ninguna convicción, por más profunda que sea, justifica la violencia y menos aún el saqueo, la quema de autos, la violencia física. Debemos reflexionar sobre esto y cada vez tener mejores instituciones, porque podemos coincidir o no con una ley pero, el modo de expresarlo es participando en el debate legislativo y no es de ninguna manera, con violencia", finalizó la ministra. Elonce.com