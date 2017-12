Stratta: "Apuntamos a generar oportunidades donde no las hay"

La ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, María Laura Stratta, realizó un balance a dos años de gestión. Destacó la articulación entre las comunas y la Nación que han sido de mucho trabajo y afirmó que "siempre apuntamos a generar oportunidades donde no las hay".



En declaraciones a Elonce TV, afirmó que "han sido dos años muy intensos, de mucho trabajo, de mucho territorio, de mucho compromiso. Comenzamos transitando una emergencia climática que castigó gran parte de la provincia y afectó sectores muy vulnerables y ahí estuvimos con un Estado presente, acompañando y mitigando las situaciones que se presentaban".



Superado ese momento, "hubo que definir una agenda de trabajo relacionada con el Desarrollo Social, porque este es un ministerio que no solamente asiste y mitiga las situaciones de desigualdad sino que genera herramientas de desarrollo, básicamente desde la economía social, el acompañamiento al emprendedurismo y la generación del autoempleo", destacó Stratta y remarcó que existen más de 12 programas que acompañan en este sentido; "además de todo el acompañamiento y el trabajo con las instituciones de la sociedad civil".



Tras ello, la Ministra mencionó que el gobernador Gustavo Bordet "siempre nos ha pedido que seamos funcionarios de territorio, no de escritorio, que tengamos actitud de escucha, que estemos muy atentos a lo que sucede a nuestro alrededor para generar las respuestas concretas, y hemos cumplido con ese mandato". Y en tal sentido, agregó: "Siempre apuntamos a generar oportunidades donde no las hay, de construir dignidad, el gran ordenador social es el trabajo y en esto estamos todos los días, intentando ver de qué manera transformamos la realidad de los entrerrianos y estamos donde hay un entrerriano que nos necesita".



Finalmente, destacó el trabajo conjunto con los municipios, las Juntas de Gobierno, la Nación y Provincia. "Lo social siempre demanda muchísima articulación, en soledad nadie brindar respuestas, o lo hace a medias". Elonce.com