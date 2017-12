Urribarri negó en Fiscalía que el Parador se montara "con fines electoralistas"

Brindó detalles

El exgobernador, Sergio Daniel Urribarri, se presentó este viernes por la mañana en las oficinas del Ministerio Público Fiscal y escuchó por parte de los fiscales, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, los pormenores de la imputación que recae sobre su persona, por los delitos de peculado, defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.El exgobernador presentó un escrito en el que negó que el parador haya formado parte de su campaña, sino que era "para promocionar el turismo en la provincia".Tras presentar el escrito con su declaración a la fiscalía, el ex Gobernador emitió un comunicado para brindar detalles sobre la causa que investiga "la puesta en funcionamiento del parador turístico instalado en Mar del Plata, en el mes de enero de 2015".En este sentido, Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri,y se dispuso para atender los fines públicos legítimos fijados en el Decreto 4804/14".Por otro lado, el ex gobernador sostuvo "que la selección del contratista fue llevada adelante por la Unidad Central de Contrataciones de forma absolutamente regular y transparente, e incluso, "no mereció objeción alguna de los órganos de control", indicó Urribarri en el comunicado dado a conocer este mediodía tras presentar un escrito en Tribunales., solo se organizaron eventos musicales y actividades de recreación propias de", expresó el actual presidente de la Cámara de Diputados.Asimismo, Urribarri remarcó "la intervención de diversos organismos, integrados por profesionales especializados, con autonomía funcional, estabilidad política y", indica el escrito enviado a este medio.Al respecto, indicó que "así como la Contaduría General de la Provincia, se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha, la denominada "cuenta general del ejercicio. Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público", puntualizó el ex mandatario provincial.Por otro lado,, sino que se trata de "una autorización para gastar" fondos públicos. Es decir, que un funcionario "sólo se ocupa de ordenar un pago, aguardando que los recursos estén disponibles, que la Contaduría General de la Provincia lo apruebe si corresponde, y finalmente, que la Tesorería libre el cheque bancario respectivo", explicó el Gobernador en su defensa.Por último, luego de brindar sus argumentos, Urribarri destacó finalmente", resaltó el ex gobernador.