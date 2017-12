Reforma previsional: Peccín resaltó el "triunfo de la clase trabajadora"

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Fabián Peccín, opinó que "lo que el gobierno ha llamado reforma previsional, para nosotros es ajuste". Consideró al respecto que este tipo de acciones "no deben ir dirigidas a los jubilados, sino a los sectores más concentrados de la economía, los que más tienen y no afectar a los que menos tienen, que es lo que están haciendo con esta iniciativa".



En declaraciones a Elonce TV repudió "el accionar del gobierno nacional con la invasión en Universidades Públicas sin respetar lo que establece la ley como así también lo realizado en la militarización del Congreso para impedir que los trabajadores se expresen en un estado de derecho que vemos hoy no está garantizado".

Expresó que "el gobierno nacional pone las fuerzas de seguridad en contra de los trabajadores. Todos tenemos el derecho de peticionar, así que seguiremos reclamando".



"Que se levantara la sesión fue un triunfo más de la clase trabajadora", enfatizó. Y exigió que los legisladores "dejen de obedecer al Fondo Monetario Internacional. Los legisladores de Entre Ríos deben rechazar esta norma y deben representar los intereses del pueblo y distribuir entre los que menos tienen las riquezas del país".



Advirtió que ante cualquier nuevo intento de aprobar la reforma previsional llevarán adelante "acciones" tendientes a "defender los derechos los derechos de todos y no de las corporaciones. Los señores diputados saben que esta iniciativa no se trató porque el pueblo estuvo en la calle".



Y finalmente advirtió: "Si hay DNU habrá paro y si nuevamente se realiza una sesión allí estaremos definiendo las acciones a seguir, en la calle defendiendo los derechos de los jubilados.