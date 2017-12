Funcionario municipal pidió que "metan plomo" a manifestantes en el Congreso

Cuando las fuerzas de seguridad reprimían en las inmediaciones del Congreso, un funcionario municipal de Victoria pidió que dejen de usar balas de goma y "metan plomo".César "Polaco" Kamlofski integra el staff del área protocolar del municipio de Victoria y fue noticia provincial cuando en horas de la tarde de este jueves, cuando las calle porteñas ardían alrededor del Congreso de la Nación, este funcionario y militante de Cambiemos escribió en Facebook: "Metan Plomo que balas de goma o agua con pintura PLOMO!!! Termine Presidente con tanta MIER. . . ".Tras el comentario en la red social , el intendente Domingo Maiocco tuvo que salir a despegarse de los exabruptos."Es una opinión personal de él que yo no comparto en absoluto, yo me considero un defensor de la democracia y de ninguna manera quiero que se revivan hechos del pasado no estoy de acuerdo con una opinión de esta naturaleza", en tanto que prefirió ser cauto en cuanto a la medida que tomará, respecto de la suerte que correrá Kamlofski.