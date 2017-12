Peña ratificó que no se modificará el proyecto de reforma previsional

Política Levantan la sesión en Diputados tras el escándalo e incidentes en el Congreso

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el Gobierno no modificará el proyecto de reforma del sistema previsional y advirtió que los incidentes en las inmediaciones del Congreso y las discusiones en el recinto fueron parte de "la violencia de minorías"., subrayó el funcionario nacional.En conferencia de prensa en la Casa Rosada, sostuvo que "el proyecto es bueno y refleja el consenso de la mayoría".Además, justificó el fuerte operativo de las fuerzas federales de seguridad montado alrededor del Congreso y preguntó "qué hubiera pasado con los encapuchados si no estaban las vallas".. Los grupos minoritarios que trabajan para eso (violencia) no significan un reflejo de los argentinos, ni la comparación de otras épocas (crisis de 2001)", resaltó Peña.