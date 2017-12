El HCD de Paraná aprobó el aumento de las tasas municipales

Sin la presencia del bloque del FpV, los concejales de Paraná votaron la ordenanza que establece la nueva Tributaria Anual para el ejercicio 2018, registró Elonce TV.



"En pleno centro de Paraná y que incluye el área residencial, se estará pagando aproximadamente $5.84 para que le pasen todos los servicios; mientras que en una zona no tan céntrica, baja a $2.84", explicó a Elonce TV, el concejal por Cambiemos, Carlos González, al defender que los índices fueron "muy razonables".



Según los ediles de la oposición, el incremento de las tasas rondaría el 60 y 80%, y se levantaron de la sesión extraordinaria para no presenciar la votación.



"No acompañamos este aumento desmedido, porque ese establece un incremento que rondaría el 80%, lo cual no tiene su correlato en la prestación de los servicios básicos municipales, no hay una justificación técnica ni económica que amerite la suba, y menos aún porque se recurre a un recurso discursivo argumentando que no se trata de un aumento sino de un reajuste. Es una mentira", sentenció el edil Enrique Ríos (FpV).



Noticia en ampliación