Diputados dio media sanción al Consenso Fiscal y derogó Impuesto a la Herencia

Foto: Archivo

La adhesión al denominado "Consenso Fiscal" fue el tema que ocupó a los Diputados. El proyecto del Ejecutivo fue acompañado por los bloques mayoritarios, salvo excepciones.



Diego Lara fue quien expuso los principales puntos de lo que caracterizó como un "acuerdo de naturaleza política" que "genera compromisos" y plantea "obligaciones de medio".



Habló de que el mismo permitió resolver el planteo bonaerense que iba a afectar a Entre Ríos por los fondos de coparticipación - "lo resolvió la política" ? dijo, y dio cuenta de que este acuerdo "beneficioso para los entrerrianos" también trae aparejada la reforma tributaria que será tratada posteriormente, como parte de ese compromiso fiscal con el presidente Mauricio Macri.



Luego, sentó postura en contra de la reforma previsional que mañana deberá ser refrendada o no por diputados nacionales y afirmó: "Es un ajuste a los jubilados".



Le siguió el diputado José Artusi quien se expresó de acuerdo con el consenso que antes Lara, sin querer, llamó "pacto fiscal". De todos modos el radical dejó planteado que es necesario instrumentar una "reforma estructural", "profunda e integral" a nivel impositivo.

Alejandro Bahler dijo que su voto sería negativo porque el consenso "es una gran mentira", enfatizó. Cuestionó la reforma previsional y le dijo al ministro Rogelio Frigerio que muestre "qué as esconde bajo la manga".



El presidente del Bloque de Cambiemos, Sergio Kneeteman, dijo que "monitorearán" los ingresos que vengan a raíz de este consenso y pidió el acompañamiento de los municipios. Cabe resaltar que antes, habló la diputada Carmen Toller quien dijo que votaría a favor aunque reiteró en dos oportunidades "a costa de nuestros principios". Ley de la madera Diputados en la sesión aprobó la ley que establece un plan maderero industrial y deroga la denominada "ley de la madera" que prohíbe la venta de productores forestales a empresas pasteras uruguayas.



Fueron Kneeteman y Leticia Angerosa, los dos representantes de Gualeguaychú, aunque de distinto signo político, quienes adelantaron su voto en contra de la norma. Votaron también en contra la diputada Toller, Tassistro, Bahler, Gustavo Zavallo y Miriam Lambert. El resto, votó a favor y se ganó el repudio de los ambientalistas. Uno les gritó: "Traidores". Impuesto a la herencia La derogación del Impuesto contó con los votos de todos los bloques. Argumentaron a favor los diputados Diego Lara y Gabriela Lena, quien recordó que pidió un informe sobre la recaudación del impuesto que no fue respondido. Bolsas de Polietileno Durante esta sesión se aprobó la media sanción a un proyecto del diputado Alejandro Bahler, para prohibir el uso de bolsas de polietileno no degradables e la provincia. Adhesión a uso medicinal de cannabis y Juntas de Gobierno También se hicieron presentes representantes de la fundación Mamá Cultiva, quienes exigen la adhesión a la ley nacional de Cannabis Medicinal, algo que se aprobó en base a un proyecto de las legisladores Lambert y Tassistro. En otro orden, se aprobó el incremento de aportes a Juntas de Gobierno hasta que avance la denominada "ley de comunas" que reestrablezca la distribución de fondos.

Fuente: APF.