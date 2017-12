Senado prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 14 de febrero

El Senado sesionó esta noche con la presencia de 15 senadores y bajo la presidencia del vicepresidente primero, Aldo Ballestena. En su décimo cuarta sesión los senadores aprobaron la resolución del senador del departamento Uruguay, René Bonato, por el que se prorrogan las sesiones ordinarias del 138º período legislativo hasta el 14 de febrero de 2018. El autor pidió el tratamiento sobre tablas, lo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.



El legislador indicó que "es un acuerdo entre los tres bloques del Senado por alguna necesidad expresa del Ejecutivo en relación a algunas leyes". Asociación Público privada Se trató, introduciendo modificaciones, el proyecto de ley que establece cambios en los Contratos de Participación Público-Privada, son aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público provincial con el alcance establecido en la Ley Nacional 27.328.



Fue el senador Larrarte, quien recordó que hubo un encuentro con uno de los autores del proyecto, y se ha consensuado un texto que contiene modificaciones que no alteran la estructura general de la ley, ni hay cambios sustanciales en el régimen que se intenta Alcrear con la iniciativa.



"Se buscó reforzar los sistemas de control y depurar la técnica legislativa, eliminando una parte porque entendíamos que representaba un contrasentido cuando se habla de interés público u obras que apuntan a la sociedad en general", indicó el legislador.



Con el proyecto se intenta lograr mejoras en la intervención del Estado y alcanzar otro tipo de contratos, para aplicar el dinero de la administración que "a veces no cuenta con todo el dinero necesario y se busca allanar la posibilidad de incorporar capitales privados y beneficiar a la población", aseguró Larrarte.



El senador por el departamento San Salvador detalló los cambios introducidos "destinados a mejorar los sistemas de control del Estado, sumando con ello mecanismos de transparencia sin cambiar el objetivo pensado por los autores del proyecto".



Larrarte se explayó en un análisis artículo por artículo, mostrando las posibilidades de contratación pensadas y destacando los cambios nacidos en el Senado, complementando la iniciativa con la ley de Obras Públicas y la intervención del Estado en el control mediante la participación de los organismos de control Constitucional.



Indicó a sus pares los cambios que intentan proteger la intervención del Estado aceptando el aporte privado y mostró que "se condicionan algunos puntos para proteger a los entrerrianos", propiciando en algunos casos "la intervención de la Legislatura para permitir el uso de estas herramientas de asociación".



También brindó su opinión el senador Giano, quien explicó que se crea un sistema de contratación diferente a la ley de Contabilidad y a la de Obras Públicas. "En el mundo existe esto hace tiempo y cuando funciona mal el Estado es el mayor perjudicado, es decir, todos", enfatizó.



Se refirió a la garantía de los contratos con los tributos, aparece el fideicomiso que es una figura poco utilizada. Recordó que se debe conjugar el objetivo del Estado, que es el bien común, con el del privado, que es ganar dinero.



"Habrá que preparar los órganos de control para que esto funcione correctamente", agregó, pensando en la necesidad de contar con mejoras en el desarrollo provincial con la generación de empleos.



Posteriormente el Senador Ferrari, presidente del Bloque de Cambiemos, dijo que es bueno tener algún celo en relación a lo que ha ocurrido cuando las situaciones no han sido efectivamente exitosas. "Es un desafío mejorar y esto es un aporte importante de la provincia para estar a la altura de los desafíos que vienen en la nueva Argentina".



Se refirió a la inclusión de controles cruzados para ver cuando se actúa correctamente o no. Hizo votos que "esta ley nos permita a los entrerrianos mejorar la calidad de vida" y se mostró optimista "porque vendrán capitales de riesgo que aumentarán la mano de obra para los entrerrianos".



Por su parte el Senador Rogelio Schild destacó el trabajo en comisión con la participación de uno de los autores. "No olvidamos la finalidad del proyecto y buscamos mejorar la ley, por más que esto vuelva a Diputados, estamos convencidos de la calidad de las reformas introducidas". El proyecto original Cabe mencionar con el proyecto de ley se apunta a que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a todo el Sector Público Provincial, el que a tal efecto está integrado por:



a) Administración provincial, conformada por la Administración Central, entes autárquicos y los Organismos Descentralizados, excluyendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.



b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.



c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración provincial, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado provincial tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado provincial tenga el control de las decisiones.



d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado provincial.



Agrega en otro artículo que los Contratos de Participación Público-Privadas podrán ser celebrados con el único objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento.



El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales existentes en la materia. Presupuesto plurianual En la sesión de esta noche el ingresó, en el marco de las comunicaciones oficiales, el presupuesto plurianual de la administración provincial para el período 2018-2020, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6º de la ley de responsabilidad fiscal, a la cual la provincia está adherida.



Además, los Senadores tomaron conocimiento que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley por el que la provincia adhiere al Consenso Fiscal suscripto en noviembre de este año entre la provincia de Entre Ríos y el Estado Nacional, y que además promueve cambios en la legislación impositiva.



También se recibió copia del proyecto de ley que mejora los ingresos de las Juntas de Gobierno. Suspensión del tratamiento de pliegos de Fiscales Auxiliares Se aprobó un proyecto relacionado con el proceso de nombramiento de Fiscales que fueron enviados oportunamente por el Poder Ejecutivo. Larrarte recordó que "hace unos días se recibió en Asuntos Constitucionales una manda judicial que ordena a la Cámara suspender pedidos de Acuerdo sobre quince expedientes propuestos como fiscales auxiliares".



"Ninguno de los expedientes ha concluido" dijo y agregó que "hay tres expedientes más sobre fiscales auxiliares, que no están alcanzados en la manda judicial".



Indicó que "teniendo en cuenta la postura del Superior Tribunal, se suspendieron también estos procedimientos y los plazos del artículo 19 hasta tanto se resuelva sobre la cuestión de fondo".