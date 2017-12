Bancarios también marcharán al Congreso contra la reforma previsional

Desde la Asociación Bancaria seccional Paraná convocan a la movilización que se llevará a cabo este jueves al Congreso de la Nación, en el marco de la votación en Diputados de la reforma previsional.El secretario general del gremio, Juan Carlos Navarro, confirmó a APF que no habrá paro en los bancos, por lo que la atención será normal."Debido a que el tratamiento de la ley pasó a Diputados para este jueves de forma sorpresiva, desde el gremio no pudimos organizar una medida de fuerza como en otras oportunidades; pero convocamos a la marcha de este jueves al Congreso de Nación junto a otros gremios y asociaciones sociales", confirmó el secretario general de La Bancaria seccional Paraná.Aseguró que también participaran de la movilización otras seccionales de la Bancaria y la dirigencia a nivel nacional del gremio, y descartó el paro en las entidades bancarias de todo el país.Por último, apuntó a la cúpula de la Confederación General del Trabajo a nivel nacional: "Lamentamos la actitud de la CGT, porque con declaraciones públicas en rechazo de la reforma no alcanza; deberían haber convocado a una medida de fuerza más allá de los resultados de la votación de mañana en el Congreso".