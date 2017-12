Frigerio defendió ante Diputados el Pacto Fiscal firmado con los gobernadores

El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, defendió este miércoles en la Cámara baja el Pacto Fiscal firmado entre el Gobierno nacional, 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El funcionario expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en el marco del debate de este acuerdo y la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno; ambos temas con media sanción del Senado. El temario de la reunión también incluía el Presupuesto 2018 y la prórroga del impuesto al Cheque.



El funcionario consideró al pacto como "un antes y un después en el tema de la litigiosidad" entre Nación y las provincias. Tras las críticas de la oposición, afirmó que "no hubo imposiciones" para la firma del documento y que "las provincias consideran que aquí no pierden recursos".



En cuanto a la ley de Responsabilidad Fiscal, destacó que surgió de "un amplio consenso" y que apunta a "la convergencia del equilibrio presupuestario, la limitación del gasto corriente y la disminución de la presión tributaria".



En lo concerniente al Presupuesto 2018, Frigerio resaltó el incremento para las partidas destinadas a las provincias. Detalló que en 2016 las transferencias a las jurisdicciones fueron de "75 mil millones de pesos", mientras que en 2017 "pasaron a casi 110 mil millones de pesos" y el año próximo alcanzarán los "133 mil millones de pesos".



En relación al acuerdo con los gobernadores y sus implicancias en el Presupuesto para el año próximo, el kirchnerista Axel Kicillof consideró que el plan de gastos y recursos "no sirve para nada" porque fue diseñado antes del envío de las leyes de reforma tributaria y previsional. "El presupuesto está divorciado de la realidad que ustedes mismos crean", dijo y completó que la fórmula de movilidad jubilatoria modificada en el Senado "viola" lo arreglado en el Pacto Fiscal.



En el mismo sentido, el justicialista Diego Bossio consideró que "este es un presupuesto dibujado" y pidió realizarle modificaciones para "instrumentar dentro del presupuesto aspectos del Pacto Fiscal". También recordó que "los acuerdos no son nuevos en la Argentina".



Por su parte, el massista Marco Lavagna advirtió que la compensación de recursos que se le dará a la provincia de Buenos Aires por retirar el reclamo del Fondo del Conurbano, se hará "a costa del cambio de la fórmula de movilidad".



Desde el oficialismo, el radical Luis Borsani aseguró que el Presupuesto 2018 "es realista" y "se ajusta a las previsiones que se vienen tomando por parte del Poder Ejecutivo y el Gobierno nacional, en relación al gasto y la previsión de los recursos". Negó que haya perdido actualidad y sostuvo que el Pacto Fiscal y la reforma tributaria "vienen a dar solvencia para cumplirlo".



Parlamentario.com