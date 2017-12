"El tiempo y la historia juzgarán lo que pretenden hacer con los jubilados"

En el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda, el Diputado Nacional Julio Solanas argumentó en contra de la reforma previsional impulsada por el gobierno nacional."Nosotros no vamos a darle nada a los jubilados. No es más ni menos que lo que se han ganado trabajando durante toda su vida", sostuvo Solanas al iniciar su intervención."No se ha hablado aquí del cuarenta y pico por ciento de inflación del 2016 que arrasó con los salarios en la Argentina y fundamentalmente de los jubilados, que incluso no se recompuso este año, sino que se agravó", continuó el diputado."Esta es la realidad. Lo demás es ficción. Ustedes no se hacen cargo de estos dos años que han pasado: inflación, ajuste permanente, veto a la ley antidespidos, quita de pensiones a personas con discapacidad, quita de medicamentos a los jubilados en el Pami", afirmó y continuó "¿No es una canallada plantear en este mes de diciembre la desestabilización que implica en la vida de un mayor jubilado, de una familia? Realmente es descabellado; ¿no es una canallada que se le quite el 100% de los medicamentos a los jubilados en función de cerrar el déficit fiscal?"."Han gobernado todo este tiempo para los ricos. A ustedes les va bien, pero al pueblo no le va bien. Se abren comedores todos los días. Se le ha mentido a la gente con un derrame que nunca aparece" afirmó Solanas en su intervención y agregó "Aquí nos tiran por la cabeza que ganaron las elecciones como si ganar las elecciones fuera tener un cheque en blanco; no es así, uno no puede hacer lo que quiera; aunque pareciera que si".En relación a las referencias sobre los 12 años, el legislador entrerriano aseveró "Yo me siento orgulloso de ser peronista y defender los gobiernos de Néstor y Cristina que llevaron inclusión y derechos a la República Argentina".Asimismo afirmó: "En el leguaje de su gobierno están los estándares y la preocupación de que cierren los números, dejando afuera al pueblo, los trabajadores y fundamentalmente los jubilados" afirmó y concluyó "el tiempo y las historia juzgarán el proceder de ustedes".