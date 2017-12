El Gobierno analiza contrapropuesta gremial sobre los pases a planta

"Presentamos este lunes una contrapropuesta donde hicimos una serie de consideraciones referidas a algunos puntos del instructivo", indicó Domínguez.



Tales consideraciones "están siendo analizadas por el Gobierno, que luego nos dará una respuesta y a partir de ahí avanzaremos en las negociaciones", manifestó.



Tras advertir que se trata de un tema "sensible" que genera "una gran expectativa entre quienes aguardan una solución a su estabilidad", afirmó que uno de los cuestionamientos del sindicato pasa por "la fecha de corte". En este sentido, dijo que "el Gobierno provincial propone que sea en septiembre de 2016 y nosotros que sea dentro del año 2017 porque el proceso paritario se dio este año".



Otra de las cuestiones que planteó el gremio es que en este proceso no sólo se involucre al escalafón general, sino que también se incorpore a la discusión al escalafón enfermería y a los agentes sanitarios,



También se pidió que "se revea la situación del personal transitorio, como suplentes extraordinarios de salud y suplentes con antigüedad acumulada, ya que hay áreas en las que no hay contratos de servicio, pero sí otras formas de contratación transitoria", explicó la Secretaria Gremial de UPCN a APF.