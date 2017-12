Atlético Paraná premió a los equipos que se destacaron en el año

Se realizó este martes un acto de premiación a los jugadores que participaron de los distintos campeonatos que organizó la Liga Paranaense de Fútbol en esta temporada 2017. En la ocasión se destacó el desempeño de los equipos de Primera División y Sub 20 que se coronaron campeones, como así también a los de las categorías Sub 17, Sub 15 y Sub 14 que fueron subcampeones.José Cáceres, presidente de Atlético Paraná, expresó anteque "agradezco a todas las autoridades que vinieron a acompañarnos. Nosotros hacemos una inversión importante desde todo lo que conseguimos como auspicio de empresas privadas y el aporte que nos da el Gobierno".Asimismo, dijo que "apostamos mucho al semillero y está dando sus frutos porque hemos obtenido títulos. Más allá de eso, nos gusta que los chicos estén contenidos y esta institución de barrio les brinda eso. Tenemos 117 años de vida y crecimos junto a la ciudad. Además, después de 100 años logramos llegar al profesionalismo por primera vez en la historia. Ahora estamos en el semiprofesionalismo, pero han sido conquistas en estos más de 11 años que me ha tocado estar al frente del club".De la premiación también participó el gobernador, Gustavo Bordet, quien destacó que "José ha tenido una presidencia en la que ha llevado a Atlético Paraná a los lugares más altos del fútbol argentino. Es uno de los clubes más importantes de la provincia y dejó una huella a lo largo de estos 100 años. Poder compartir con esta gran familia es un placer, es una de las cosas lindas que tiene la gestión".Resaltó también que "hay un muy buen trabajo con las divisiones inferiores, con los chicos. Quienes hemos practicado deportes sabemos que más allá de los resultados, el deporte forma buenas personas y esa es la tarea de los clubes. Todos trabajamos en materia deportiva para que estas instituciones puedan seguir por este camino que genera una gran inclusión para muchos chocos de nuestra sociedad"."El Estado provincial tiene que volcar recursos al deporte y esto se hace periódicamente con los excedentes de juego de azar. Un chico que está en el club es un chico que no está en la calle. Quien está contenido en una cancha, practicando un deporte, no está en un kiosco consumiendo alcohol u otras sustancias. La tarea que llevan a delante miles de dirigentes en toda la provincia es muy meritoria", agregó.Finalmente, el intendente Sergio Varisco, expresó que "el club llegó a lo más alto del fútbol profesional y la siguen peleando. Un club de barrio es muy importante y significativo en la niñez y la adolescencia de los chicos. Los educa y les enseña las buenas prácticas, el respeto y la competencia sana".