Macri: "No hay crecimiento posible si no se incluye a la mitad de la población"

"No hay crecimiento posible si no se incluye a la mitad de la población", dijo el mandatario al hablar ante unos 1.500 empresarios de unos 164 países en el Centro Cultural Kirchner, en el marco de la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio.Macri indicó que "es importante seguir promoviendo el comercio justo para que los productores rurales sigan creciendo en un mundo que necesita un desarrollo sostenible", en una crítica velada a los subsidios agrícolas que rigen en algunos competidores de Europa.La Argentina lidera junto a Brasil las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para un acuerdo de libre comercio, pero el ida y vuelta está estancado en la negativa de países como Francia a reducir los subsidios que otorga a la agricultura.El mandatario consideró que la Argentina y la Región tienen "muchos desafíos por delante" para generar riqueza, por lo que con "muchos socios va a ser más fácil para encontrar el camino".Macri señaló que entre esos "desafíos compartidos" con la Región y el resto del mundo se encuentran reducir la pobreza, generar oportunidades y fomentar el empleo privado formal."La Argentina transita por una nueva etapa y está ocupando un lugar relevante en el escenario internacional. Nos reunimos para negociar las reglas del comercio internacional pero sobre todo para que fomenten el desarrollo sostenible", dijo el Presidente.Aclaró también que su administración sabe de los reparos que puede generar la apertura comercial de la Argentina "después de un aislamiento de muchos años" e indicó que esa es la causa por la que eligió el camino del gradualismo pero con la certeza de "reformar todo lo que se pueda mejorar"."Los gobiernos no podemos hacerlo solos, es muy importante el diálogo público privado que se va a llevar adelante en este foro.Por eso estamos aquí, trayendo al sector privado a la mesa de discusión para intercambiar cómo tiene que ser el comercio internacional", dijo.Y consideró que mientras más fluida sea la relación entre los Estados y el sector corporativo "mayor será el impacto en la vida de las personas".Sostuvo además que las micro, pequeñas y medianas empresas son un gran motor del empleo privado, con un rol clave para la inclusión social, por lo que los gobiernos deben establecer medidas para "fomentar la participación internacional de las pymes".