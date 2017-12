El IAPV entregó 36 viviendas en Rosario del Tala

El gobierno, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), junto a la Secretaría de Vivienda de la Nación, dejó inauguradas 36 nuevas viviendas en la localidad de Rosario del Tala, que fueron ejecutadas por el organismo provincial, en el marco del Programa Federal Techo Digno.Se entregaron 26 viviendas destinadas a la demanda libre y 10 unidades habitacionales pertenecientes a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram).El acto de entrega estuvo encabezado por el titular del organismo provincial, Marcelo Casaretto y, el intendente, Hugo Pitura. Además estuvieron presentes; los legisladores provinciales; Juan Navarro y Ricardo Troncoso, el secretario general de Festram, Mario Barberán, los vocales del IAPV, Marcelo Báez, Horacio Flores y Amalia Peroni; el director de Vivienda Social de la Nación, Agustín Baldo, el intendente de Maciá, Román Troncoso, el gerente de la regional Centro Este, Roberto Souchetti, ediles y funcionarios municipales, entre otras autoridades.El titular del IAPV Marcelo Casaretto expresó que "es un jornada de mucha felicidad para esta comunidad. El propio techo significa todo para la familia, subrayando que es una de las acciones que mayor satisfacción depara a quienes tienen una responsabilidad pública"Seguidamente, indicó que "desde el gobierno provincial seguimos trabajando para poder entregar más viviendas, ejecutando políticas inclusivas que generen mayor inversión, más trabajo y mejores condiciones de vida para los habitantes".El funcionario valoró "la decisión tomada por el gobernador Bordet de poner en marcha el programa Primero Entre Ríos, Primero tu Casa para construir 500 viviendas en el territorio entrerriano, financiadas exclusivamente con fondos provinciales, que permitirá que más familias tengan la posibilidad de acceder a sus viviendas". Con estas medida se ejecutarán nuevas soluciones habitacionales en Rosario del Tala, Maciá y Mansilla, siendo esta una respuesta complementaria a todos los programas de viviendas nacionales y municipales, que se llevan adelante.Por su parte, el intendente Pitura se refirió al "importante momento que significa la inauguración de las nuevas viviendas, ya que es el inicio de una nueva etapa para 36 familias que podrán contar con la casa propia" y resaltó: "Es un alegría inmensa, que no tiene comparación, porque acceder a una vivienda constituye el hogar, fortalece la familia y consolida la comunidad"."Hoy es un día hermoso para cada uno de los adjudicatarios de este grupo habitacional, donde pasarán las fiestas de Navidad y Año Nuevo en su nueva vivienda y auguró prosperidad a los nuevos habitantes de este barrio junto a sus familias", añadió el jefe comunal.A su turno, el director de Vivienda Social de la Nación, Agustín Baldo, aseguró que es "un día muy especial, uno de esos días que le dan sentido a todo el resto de los días en que trabajamos para resolver los problemas hasta llegar hasta acá".Baldo instó a "seguir en este camino para que nuevos vecinos tengan la posibilidad de acceder a un techo digno". Y apuntó: "Sin el trabajo mancomunado del Estado nacional, el gobierno provincial y los municipios, estas viviendas no serían posibles".En tanto el Secretario General de Festram, Mario Barberán expresó que "un número importante de trabajadores municipales de Rosario del Tala podrán hacer realidad uno de sus más importantes sueños, el de la vivienda propia, base fundamental del desarrollo de la familia, un anhelo que todos tenemos en la vida, y que por sus propios medios no lo podían lograr".Barberán destacó "la decisión política del gobierno de darle importancia y prioridad a un tema tan caro al sentimiento del trabajador municipal como es el de acceder a una vivienda social".