Eliminarán 700 puestos de alta jerarquía en la administración pública nacional

Esto incluye ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores. Y abarca Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y los 20 ministerios. Si se computan los entes descentralizados, los cargos políticos llegan a 3500.

La directiva es reducir el 20%, por lo que deberían eliminarse unos 700 nombramientos políticos que realizó Macri. El ajuste deberá implicar un ahorro del 20% de la masa salarial de esos cargos.



En el ranking oficial de los cargos, el primer puesto es del Ministerio de Hacienda, con 289 cargos. La cartera de Nicolás Dujovne debe vigilar por la racionalidad de la administración y es la más urgida por reducir el gasto público y el déficit fiscal. Detrás, el Ministerio de Modernización, con 258 cargos. El ministro Andrés Ibarra dirige el plan de racionalización, pero hace tres meses absorbió el Ministerio de Comunicaciones.



En el ranking siguen Desarrollo Social, con 238 cargos; Presidencia, con 235; Agroindustria, con 197; Jefatura de Gabinete, con 189; Seguridad, con 179; Interior, con 176; Energía, con 166, y Justicia, con 157.



En un segundo lote se ubican Producción, con 138; Trabajo, con 120; Cancillería, con 113; Transporte, con 112; Cultura, con 94; Educación, con 90; Ciencia y Técnica, con 77; Defensa, con 77; Ambiente, con 68; Salud, con 64; Turismo, con 55, y Finanzas, con 36.



Este ajuste en cargos jerárquicos será acompañado por el cese de un porcentaje similar de contratos temporarios regidos por el artículo 9 de la ley nacional de empleo público. Son unos 60.000 y son renovables cada año. El criterio es dar de baja los contratos cuyas funciones no están claras, están superpuestas, no cumplen estándares de desempeño o arrastran ausentismo.



Asimismo se comenzaron a adelantar jubilaciones de empleados de planta permanente en edad de jubilarse. Sobre ello no hay precisiones numéricas.

Fuente: La Nación