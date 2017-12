La reforma previsional será tratada sin cambios en la Cámara de Diputados

Política Cambiemos buscará firmar este martes el dictamen de la reforma previsional

El Gobierno logró el aval de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para el proyecto de reforma previsional, que será tratado sin cambios en la Cámara de Diputados.El Poder Ejecutivo cerró filas con la CC durante un encuentro que tuvo lugar este lunes en la Casa Rosada y del que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y legisladores del frente Cambiemos.Las dudas de Carrió estaban puestas en la forma en que se daría la transición de un cálculo a otro, ya que si bien respaldaba la nueva fórmula que plantea la iniciativa, esperaba garantías de que los jubilados no perderían poder adquisitivo sobre el final del año.El PRO le aseguró a la diputada por la Ciudad que no habrá "perjuicio" para los jubilados y se dará previsibilidad a los aumentos.Fuentes cercanas a la líder de la CC aseguraron a NA que la Casa Rosada se comprometió a que habrá "un crecimiento del 5 por ciento en las jubilaciones para el final del año", por lo que se allanó la discusión.La reunión de los socios de Cambiemos se desarrolló en la previa de la exposición que encabezó Dujovne ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, presidida por Luciano Laspina, quien también participó del encuentro, junto al titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso.Estuvieron, además, el jefe del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri, y los legisladores nacionales Facundo Suaréz Lastra, Eduardo Amadeo, Paula Olivetto y Fernando Iglesias."Logramos convencer a la Coalición", aseguró uno de los participantes del encuentro, al confirmar que llevarán "adelante sin cambios" el paquete de reformas en el Congreso.Poco después, en un comunicado que llevó las firmas de los jefes de bloque, Carrió (CC-ARI), Mario Negri (UCR) y Nicolás Massot (PRO), se dejó sentado oficialmente "el apoyo al proyecto de reforma previsional", que se comenzará a tratar este martes en el plenario de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados."Los bloques que integran Cambiemos en la Cámara de Diputados manifestamos nuestro apoyo a los acuerdos logrados entre el Gobierno nacional, las fuerzas políticas del Senado y 23 gobernadores sobre el proyecto de reforma previsional que tiene media sanción. Los cambios previsionales son una pieza clave del grupo de reformas propuesto recientemente por el Gobierno", indicó el comunicado.Allí se advirtió además que "la situación actual del sistema no es sostenible" y que es responsabilidad de los legisladores "hacer los cambios necesarios para que el sistema siga siendo universal, público, solidario y de reparto".De esta forma, el Gobierno logró "cohesión" en el frente de cara a las sesiones extraordinarias que habrá en Diputados para aprobar antes de las Fiestas las normas que ya recibieron aval del Senado.La semana pasada, el presidente Mauricio Macri había afirmado que con la reforma previsional los jubilados podrán "ajustar sus ingresos por arriba de la inflación".Carrió coincidía en que el proyecto "incluye la mejor fórmula que pueda existir para que las jubilaciones no pierdan contra la inflación", pero tenía dudas sobre el aumento real que recibirían a fin de año."Podemos tener diferencias y hasta votar diferente alguna ley, pero no tengan dudas que no vamos a romper Cambiemos", había dicho la legisladora días atrás durante una actividad en Vicente López.