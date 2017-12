UCR Entre Ríos opinó de detención de ex funcionarios y Cáceres replicó

La respuesta de José Cáceres

El Comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos emitió un comunicado en relación a las detenciones de ex funcionarios y dirigentes kirchneristas y al pedido de desafuero y orden de detención contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "respecto de causas que, por demasiado tiempo, avanzaron muy lentamente", expresa el texto."Los hechos, que son de conocimiento público, se vienen sucediendo hace varios meses y prosiguieron, durante la semana, con la detención de encumbrados referentes del poder político que hasta hace poco tiempo ocuparon roles relevantes en la política nacional", continúa.Más adelante, se indica que "desde el comité provincial de la UCR seguimos este proceso con expectativa y prudencia. Creemos, por nuestra concepción democrática y republicana, en la separación de poderes y en la independencia de los mismos. Alentamos el accionar de la justicia independiente para arrojar luz allí donde hay estado de sospecha que pudieran involucrar a funcionarios públicos, cualquiera sea su extracción política, y creemos también que la defensa en juicio está garantizada"."Venimos de un largo proceso político y social de contaminación entre poderes y de influencias recíprocas que no le hicieron nada bien a la república. En nuestra provincia de Entre Ríos los ejemplos abundan. Creemos, por lo tanto, que hay que actuar con mesura, prudencia y respeto", se instó.. Así debió ser siempre y así debe ser. No hay otra posibilidad, si pretendemos reconstituir la trama institucional que es garantía del funcionamiento del Estado de Derecho", se añadió luego.Finalmente, se concluyó: "Sin exaltaciones grandilocuentes pero con la confianza que la Justicia comienza a actuar,Tras un comunicado emitido por el comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) en el cual se defendieron las detenciones de ex funcionarios y dirigentes kirchneristas y el pedido de desafuero de a ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex vicegobernador José Cáceres salió al cruce y expresó: ". Han dejado de lado cualquier tradición republicana y defensa de los derechos y garantías constitucionales para abrazar sin reparos una política persecutoria contra los opositores que nos retrotrae a las peores épocas de nuestro país"."b>Son, lamentablemente, un furgón de cola que hace seguidismo de las políticas de derecha de Macri y el PRO. Quieren una Justicia adicta para perseguir a la oposición política y social y defender sus medidas de ajuste neoliberal salvaje. Desde luego que no es toda la Justicia, sólo son los que actúan de oficialistas con el gobierno de turno, porque no podemos generalizar con este tema", añadió el ex vicegobernador."Es un verso infame lo de la separación de poderes y la autonomía del poder judicial que invoca el comité provincial de la UCR de nuestra provincia. El PRO lo que quiere es una Justicia disciplinada, funcional a sus intereses políticos. Hoy quiere una Justicia que persiga a los opositores, que silencie voces disidentes, que proteja las medidas antipopulares y violatorias de derechos que ejecuta el gobierno nacional. Quieren que los jueces persigan a los opositores y que los ciudadanos no puedan recurrir a la Justicia en defensa de sus derechos violados por este gobierno. Esto es lo que pretenden imponer desde el Consejo de la Magistratura nacional, esto es la agenda de los grandes medios de comunicación adictos al macrismo. El nivel de cinismo e hipocresía de las declaraciones del texto de la UCR da vergüenza ajena e indignación. ¿En qué país viven?", fustigó luego.Más adelante, en un comunicado de prensa, Cáceres señaló: ". Y ni que hablar de la búsqueda del temor a protestar con todos los casos de represión a trabajadores y militantes sociales. Nada dicen de las arbitrariedades a la que someten a Milagro Sala, que incluso nos dejan mal parados como país a nivel internacional. Nada dicen de las investigaciones sobre las cuentas off shore de Macri y varios funcionarios (que siempre aparece una nueva). Nada dicen acerca de que Macri fue a las elecciones como un candidato procesado y fue sobreseído apenas ganó las elecciones. Nada dicen sobre que si se aplicara en forma imparcial por la Justicia la hoy denominada 'doctrina Irurzun' para las prisiones preventivas y desafueros, hoy Aranguren, Sturzenegger, la vicepresidenta Michetti, y esto sólo por dar algunos nombres de funcionarios de Macri, deberían estar detenidos. Lo mismo el jefe de la AFI (ex SIDE) Arribas, a quien el mismo Macri defendió diciendo `cuando venga el Brasileiro se aclara todo´, pero el Brasileiro nunca llegó y Arribas siguió al mando de los servicios secretos con todo lo que ello implica", enumeró Cáceres.Es una Justicia de doble vara: una para el gobierno actual y otra para la oposición. Desde luego que no es toda la Justicia, sólo son los que actúan de oficialistas con el gobierno de turno, porque no podemos generalizar con este tema", agregó el ex vicegobernador, actual secretario general del Consejo Provincial del PJ entrerriano."La Justicia que quiere Cambiemos es una, que construya junto a los grandes medios con shows mediáticos una agenda política funcional a la coyuntura del gobierno de Macri. Siempre que el gobierno cosecha repudios colectivos como el caso de la patética labor del ministro de Defensa y la desidia política de todo el gobierno nacional ante el caso de los compatriotas del submarino ARA San Juan o las medidas de ajuste neoliberal salvaje que están implementado, tal el caso la 'reforma' previsional, que pretende regular con crueldad la vida y la salud de nuestros viejos y ni que hablar de los tarifazos. Aparecen los jueces cercanos al gobierno y avanzan con arrestos, detenciones, pedidos de desafuero", añadió Cáceres."Por otro lado, tampoco se han escuchado pronunciamientos de este tipo por parte de prestigiosos radicales en el mundo del derecho constitucional. La UCR de nuestra provincia en Cambiemos, está más disciplinada que el mismo PRO, de parte de Frigerio y compañía", acotó."El gobierno tiene un claro protocolo: arrancan con la condena social a través de los grandes monopolios mediáticos -quede claro, 'los grandes'-, que además de mentirle al pueblo, más que nada apuntan a los jueces para meterles presión, un claro ejemplo el de la señora Carrio, que aprovechando su gran cobertura mediática amenazó públicamente a Lorenzetti para lograr la mayoría automática, y lo logró, junto con los nuevos integrantes de la corte que en un principio Macri quiso meter por decreto, luego avanzan con el Consejo de la Magistratura y así como a los jueces, a otros actores de la vía institucional que en otra oportunidad nos vamos a pronunciar, y todo lo hacen para pretender cambiar la agenda pública. Todos queremos Justicia y si alguien cometió un delito debe rendir cuentas como corresponde, pero esto no es lo que quiere el PRO, sólo quieren perseguir a los opositores, levantar cortinas de humo y garantizar en la Justicia que las medidas de ajuste no tengan resistencia judicial", sostuvo Cáceres."En nuestra provincia ya sabemos lo que ha hecho el antiperonismo con la Justicia. Todos recordamos la Renta Vitalicia y la presión de Montiel a la Justicia provincial, recordamos la FIA y la persecución arbitraria e indiscriminada contra la oposición a Montiel. Recordamos la persecución a dirigentes sociales, políticos y gremiales que cuestionaban las políticas de De la Rua y Montiel en Entre Ríos. Da vergüenza ajena cuando esta dirigencia radical se pone el traje de republicana y demócrata y no se hace cargo de su pasado repudiable ni de Macri, que está aplicando un disciplinamiento brutal a la Justicia Federal con la finalidad de que el ajuste neoliberal salvaje que está implementando no tenga resistencia social, política y judicial", concluyó.