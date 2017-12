En dos años de mandato, qué diputados entrerrianos presentaron más proyectos

A dos años de asumir como diputados provinciales, el bloque de Cambiemos lleva la delantera por sobre los oficialistas en cuanto a la presentación de proyectos de ley.



Según publicó Análisis Digital, Marcelo Bisogni, Ángel Vázquez, Juan Navarro, Silvio Valenzuela y Daniel Ruberto pertenecientes al oficialismo provincial tan sólo presentaron un proyecto de ley en los dos primeros años de su mandato. En tanto, la que más proyectos presentó dentro del bloque fue Miriam Lambert. El desempeño del Frente para la Victoria Marcelo Bisogni presentó una iniciativa para sustituir un artículo del Código Fiscal. Vázquez, ex intendente de San Benito, ingreso su único proyecto de ley en abril. Darrichón, ex presidente municipal de Diamante, presentó solo dos proyectos de ley en dos años de mandato y ninguno en 2017.



Por su parte, Emilce Pross presentó tres proyectos de ley: uno para adherir a la ley nacional 27.351, otro por la ley de electrodependientes y mediante otro proyecto propuso crear en Entre Ríos el área de políticas e identidad de género y diversidad sexual.



También Sergio Urribarri, ex gobernador y presidente del cuerpo, presentó tres proyectos: una nueva ley orgánica del Tribunal de Cuentas, la modificación de artículos del Código Fiscal referidos a la eliminación de impuestos a los créditos hipotecarios y la regulación del derecho a réplica.



Gustavo Osuna y Carmen Toller ingresaron cinco iniciativas cada uno en dos años. Osuna propició crear mediante ley un cupo en las viviendas para mujeres víctimas de violencia de género y el sistema provincial de pulseras identificadoras sanitarias para grupos de riesgos, entre otros; Toller pretendió crear el Consejo de la Juventud de Entre Ríos, un organismo para la administración del agua y una Ley de Impacto Ambiental.



José Ángel Allende y Leticia Angerosa figuran con media docena de proyectos cada uno. El gremialista sometido a proceso penal presentó proyectos vinculados a la Salud, al Registro Civil y al gremio UPCN que conduce a nivel provincial, para regular la carrera de enfermería en el sector público, por la cesión de un inmueble a favor de su propio sindicato y declarar patrimonio histórico a la documentación existente en el archivo del Registro Civil de la provincia.



Angerosa propuso declarar por ley al 12 de julio como día del emprendedor de la economía social, al 11 de octubre como día de la constitución provincial y crear el régimen de promoción al trabajo cooperativo.



Gustavo Guzmán cuenta en su haber con siete proyectos: régimen jubilatorio para personas con discapacidad visual, declarar área natural protegida al inmueble del Coronel Bernardino Ramírez y la incorporación del servicio de asistencia psicológica a embarazadas, entre otros.



En tanto, Pedro Báez presentó en dos años ocho iniciativas de ley: para declarar fiesta provincial a la fiesta de disfraces de Paraná, proteger el patrimonio cultural material e inmaterial, instituir el 24 de marzo como día provincial de la Memoria por la verdad y la justicia, entre otros.



Juan José Bahillo, hoy flamante diputado nacional, es autor de nueve proyectos de ley. Uno introducía la cuestionada condonación a los concesionarios de termas de Entre Ríos por deudas millonarias con el Ente del Recurso Termal, la creación del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, la modificación de la ley de ministerios y la emergencia de los caminos rurales, entre otros.



Diego Lara presentó una docena de propuestas de ley, una para garantizar licencia a la las trabajadoras y docentes provinciales por violencia de género, otra regulando el juicio político, el jurado de enjuiciamiento, otra por la que se adhiere a la ley nacional 27.305 que garantiza la provisión de leche medicamentosa, una por el sistema de prevención de muerte súbita en espacios públicos y la ley orgánica de la Tesorería, entre otras.



Una de las más productivas del bloque es quien hoy conduce el ministerio de Gobierno, Rosario Romero, con 24 proyectos, después de Miriam Lambert que aparece con 27 propuestas de ley.



Romero ingresó proyectos para crear el Colegio de Profesionales del Turismo, ley de igualdad de género de mujeres y hombres para cargos públicos, ley de verificación técnica obligatoria vehicular, ley de responsabilidad del Estado, de cuidadores domiciliarios, de adhesión a la ley nacional 24.240 de defensa de usuarios y consumidores, de adhesión a la ley complementaria de Riesgos de Trabajo (ART) cuestionada por los sectores sindicales, ley de cupo obligatorio de artistas entrerrianos en todos los festivales, ley de Fiscalía de Estado, creación del Consejo Económico y Social, ley de iniciativa popular y regulación del sector modelaje y promoción publicitaria, entre otras.



Lambert, por su parte, fue la más prolífica del FpV y propició, entre otras iniciativas, adherir al uso del bastón verde, a la ley 27.350 de uso medicinal del cannabis, la ley para prohibir los concursos de bellezas basados en características físicas, instituyendo el 21 de agosto como día del Ladrillero artesanal y estableciendo el servicio de playa accesible. Frente Renovador Si bien en la actualidad pertenecen al bloque oficialistas, Gustavo Zavallo y Mariela Tassistro son responsables de haber ingresado 14 y 10 iniciativas de ley, respectivamente mientras formaban parte del Frente Renovador.



Por su parte, Zavallo propició la presentación del certificado médico para la actividad deportiva, la promoción del empleo, declarar al 5 de noviembre como día del payamédico, ley de participación popular, de equidad de género, creación de la carrera Licenciatura en Paramedicina y la ley de participación popular y ética en la función pública, entre otras.



El massista Alejandro Bahler presentó 16 propuestas de ley. Quiso regular las declaraciones de fiestas provinciales, proveer sanitarios en los bancos, creación del colegio de ópticos, declaración de la emergencia en la ciudad de Concordia, regulación de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas, prohibición del uso de bolsas de polietileno y el boleto estudiantil fueron algunas de sus iniciativas.



Daniel Koch es autor de seis proyectos: ley de educación emocional, gastos a cargo de la provincia de los policías adicionales en las canchas e incorporación de la psicología en las jefaturas departamentales de policía, entre otros. Ricardo Troncoso, de bloque unipersonal, ingresó 16 proyectos de ley: programa nutricional Miel para crecer, consejo asesor de segurida, regular la publicidad y venta de bebidas alcohólicas, creación de la canasta deportiva para entregar elementos a clubes, establecer un subsidio del 50 por ciento de la tarifa de luz y gas a clubes, bibliotecas y centros culturales, fueron algunos de ellos. Cambiemos, entre los más prolíficos En el bloque de Cambiemos, Martín Anguiano ingresó cinco proyectos: uno para fomentar la producción de energía renovable y otro estableciendo la unidad de vivienda (UVI) para la determinación de los precios en obras públicas, entre otros.



Siguen en orden creciente Ayelén Acosta y Sergio Kneeteman: ambos figuran con diez propuestas de ley cada uno. Acosta quiso crear el marco legal al patrimonio cultural, implementar la bancarización de los casinos y salas de juegos y reconocer, preservar y proteger a los arroyos de Entre Ríos, entre otros. Kneeteman, por su parte, pretendió crear el Consejo Provincial del Futbol Infantil, impulsó la ley de narcomenudeo, el programa de reeducación emocional de hombres judicializados por violencia de género, el concurso para acceso a cargos en órganos de control y el fondo de recompensas para combatir el delito, entre otros.



Fuad Sosa y Alberto Rotman cuentan con 13 iniciativas de ley cada uno. Rotman propuso crear el Colegio Médico de Entre Ríos, concursos para cubrir direcciones departamentales de educación y de hospitales, la regionalización de la salud en la provincia, creación del laboratorio de industria farmacéutica y reglamentar el artículo 26 de la Constitución, entre otros. Sosa, por su parte, abogó por la creación del fondo partidario permanente, la reglamentación de los procesos de transición para los cambios de gobierno, creación del observatorio de calidad educativa en el Consejo General de Educación, restitución del aporte patronal al Iosper del 6 por ciento, declarar patrimonio histórico cultural a la Basílica del Carmen de Nogoyá, regulación de los gimnasios privados, creación del departamento Cargas y Dimensiones en la DPV y declarando la emergencia vial en Nogoyá, entre otros.



Alejandra Viola ingresó en los dos años de mandato 26 proyectos: kioscos saludables en las escuelas, reducción de la alícuota de la ley 4.035, promoción del turismo rural, capacitación en lengua de señas a agentes públicos y estableciendo que los contratos de alta significación económica estarán sujetos a control del Tribunal de Cuentas, entre otros.



José Artusi, por su parte, presentó 29 iniciativas. Entre ellas: crear la oficina de presupuesto, regular el sistema de seguridad pública, crear la Federación Entrerriana de Municipios, control de calidad de las aguas de baño, ley de prevención del suicidio, creación del Sistema Provincial de Salud, creación del sistema provincial de la vivienda y el hábitat, creación del colegio de traductores.



Gabriela Lena es autora de 34 proyectos de ley: declarar a Chajarí capital de la amistad, protección del arbolado público, rescate y promoción de la cultura entrerriana, creación de un banco de tierras provinciales, proyecto del trabajo sexual y sus trabajadoras, prevención del acoso sexual callejero, ley de cupo no inferior al 3 por ciento del personal del Estado para travestis y trans, fomento y difusión de la práctica del deporte femenino, regulando concursos de belleza de menores de 16 años, derogación del impuesto a la herencia, adopción del protocolo de intervención con víctimas de violencia intrafamiliar, modificación de la ley del Colegio de Bioquímicos y del marco regulatorio del manejo de los recursos termales, estos otros.



Los que más proyectos presentaron son La Madrid, Vitor y Monge. La Madrid impulsó 45 iniciativas. Entre otras: instalar bebederos en las escuelas de todos los niveles, adherir a Entre Ríos a la ley nacional 26.693 por la que se aprueba el convenio 155 de la OIT, adhesión al día nacional del ladrillero artesanal, marco regulatorio de vehículos gastronómicos, adherir a ley nacional 27.328 de Régimen de Contratos de Participación Público-Privado, adhesión a la ley nacional 27.263 régimen de autopartismo argentino, regulación de requisitos de higiene para baños de estaciones de servicios, incorporando la asignatura Finanzas personales en la escuela secundaria, adherir a la ley nacional 26.872 cobertura de cirugía reconstructiva por mastectomía, declaración de interés provincial la lucha contra la Leishmaniasis, obligatoriedad del control de alcohol en sangre en trasporte público, declarar monumento histórico al Cementerio Viejo de Concordia y un plan de difusión de la música orquestal, entre otros.



Esteban Vitor es autor de 55 iniciativas de ley desde diciembre de 2015 a la fecha. Propició establecer un cupo del 5 por ciento para viviendas a Bomberos Voluntarios, regular los pedidos de informes, disponer un censo biométrico para todos los agentes públicos, crear el cuerpo de abogados del Estado, declarar al 10 de diciembre como día provincial de los Derechos Humanos, adherir a ley nacional 27.106 que establece al 23 de enero como Día del Músico, adherir a ley 26.958 del Día Mundial en recuerdo a las víctimas en accidente de tránsito, creación del registro único de procuradores del Estado, ley antinepotismo, crear el Consejo Económico y Social, de eliminación de los Gastos Reservados, institución del 12 de junio como Día contra el Trabajo Infantil, ley de acceso a la información, declaración del 13 de noviembre como día de lucha contra el Grooming, ley de Consorcios Camineros y la creación de comisión para reforma del código rural, son algunos de los proyectos ingresados.



Por último, el radical Jorge Monge es autor de 59 iniciativas de ley en el lapso 2016-17. Propuso crear el comité de salud, seguridad y condiciones laborales de la Policía y Servicio Penitenciario con elección directa de los representantes, regular el amparo ambiental, declarar 2018 como año del centenario de la Reforma Universitaria, instaurar el día de la libertad religiosa, adherir a ley 26.653 de accesibilidad de la información en páginas web, reglamentar la acción popular de inconstitucionalidad, ley de "mancomunidades" o consorcios intermunicipales, registro de uniones convivenciales, ley de desamiantización de Entre Ríos, modificación del directorio de Vialidad incorporando al sector rural, creación de la Fiscalía anticorrupción, tope a intereses en préstamos con descuentos automático a agentes y jubilados provinciales, creación de la agencia para el desarrollo de la acuicultura, boleto educativo para estudiantes y docentes, acceso a la información pública, reglamentación de cobertura de vacantes en el Poder Judicial, suspensión de loteos fuera de las jurisdicciones municipales, ley de menús saludables, eliminación del impuesto de sellos en locaciones de viviendas y la creación de la división de protección animal en la Policía de Entre Ríos, entre otros.