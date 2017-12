Jubilados: El Gobierno admite que les subirán menos en el primer trimestre

El jueves pasado, mientras toda la atención política se centró en las múltiples detenciones pedidas por el juez federal Claudio Bonadio y en el eventual debate por el desafuero de la senadora Cristina Kirchner, el Gobierno recibió un guiño interno para avanzar con la reforma previsional: un dictamen que la Procuración del Tesoro remitió a Jefatura de Gabinete dio garantías de que el proyecto, que ya aprobó el Senado y que debatirá la próxima semana la Cámara de Diputados, es constitucional, aunque reconoce que tiene un problema "de empalme" en el cambio de la fórmula de cálculo de las jubilaciones y que, por ese motivo, "en marzo el ajuste de los haberes será menor" ya que habrá "un desdoblamiento del pago" y, en consecuencia, "el jubilado deberá esperar un trimestre para obtener una compensación mayor".En el texto que el procurador Bernardo Saravia Frías le envió al vicejefe de Gabinete Mario Quintana y al que accedió Clarín, el organismo, que oficia de asesor jurídico del Ejecutivo, remarca "la necesidad de cambiar la fórmula". Actualmente, se calcula por semestre calendario en un 50 por ciento por la evolución de la recaudación tributaria y la otra mitad por la suba de los salarios según INDEC o, de ser superior, el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, publicóEl proyecto, en cambio, propone que la suba sea en un 70% por la inflación y un 30% según el Ripte y que se aplique en forma trimestral. "El problema que se plantea con el proyecto ?dice la PTN- es de empalme" de las fórmulas porque "tienen un componente temporal de referencia diferente: en el primer caso es semestral mientras que en el segundo es trimestral".El organismo admite que "la fórmula propuesta implica que en marzo el ajuste de los haberes es menor al que sería si se diese el ajuste por la inflación de todo el semestre, dado que sólo se hará por la inflación de julio a septiembre de 2017", pero resalta que "en junio se recuperaría esa diferencia, ya que entonces se ajustaría por la inflación de octubre a diciembre de 2017".Además, para justificar el desdoblamiento, indica que "en el mediano plazo este cambio protege el valor real de los haberes mejor que la fórmula actual" ya que dará "mucha mayor estabilidad" a las jubilaciones.El punto dos del dictamen, que ya llegó a manos de Marcos Peña, habla de la constitucionalidad del proyecto, la gran preocupación de los legisladores de Cambiemos y la carta que se guarda la oposición para impugnar la iniciativa. Dice el texto que "la objeción principal se basa en el status quo dispuesto por la fórmula vigente y no porque la nueva sea contraria a la Constitución, a las previsiones del Máximo Tribunal o irrazonable". Y especula que "de no haber existido la fórmula vigente, no se plantearía ninguna objeción constitucional a la hoy proyectada". "El proyecto respeta los parámetros fijados por la Corte Suprema", considera.En ese sentido, remarca que "el único derecho que otorga la Constitución exige que las jubilaciones sean móviles, aunque no establece un mecanismo especial para hacerla efectiva, por lo que es atribución del legislador fijar el contenido de esa garantía teniendo en cuenta la protección especial que ha otorgado la ley fundamental a los derechos sociales". "Y eso está garantizado en el proyecto". Según la Procuración del Tesoro, "el jubilado recibirá en 2018 un incremento y deberá esperar un trimestre para obtener una compensación mayor que finalice el empalme por el cambio de sistema. Se desdobla el pago y se posterga una parte, eso es todo. Se trata de una limitación temporal que no ataca la sustancia del derecho al haber jubilatorio".El dictamen le sirve al Gobierno para contener a su tropa en Diputados, justo cuando Elisa Carrió anunció que la CC apoyará "en general" la iniciativa pero que va "a discutirla en particular", ya que tiene dudas "sobre el momento en que comenzará a regir la nueva fórmula de cálculo".Para ese grupo de legisladores, el Gobierno ya preparó un resumen, para que puedan usar para el debate en la Cámara baja, en el que se asegura que con la nueva fórmula "los cálculos del Ministerio de Hacienda indican que las jubilaciones aumentarán en 2018 alrededor de un 5 por ciento por encima de la inflación".