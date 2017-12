Nuevo parte de la Armada: "Se está dificultando la búsqueda del submarino"

Tras 25 días sin rastros del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, informó en un nuevo parte oficial que "se está dificultando la búsqueda" al tiempo que reiteró que el buque Atlantis va a investigar "el rastro de un objeto que no sabemos si es metálico o no"."Al momento no hemos encontrado ningún objeto que precise que es el submarino San Juan. Ninguno de los objetos coincide con el submarino", afirmó Balbi.El Atlantis es una pieza clave para la búsqueda ya que lleva consigo el Curv-21, un vehículo no tripulado que puede sumergirse hasta los 6.000 metros de profundidad, al igual que los minisubmarinos rusos que también han sido llevados a la zona a bordo del buque Yantar, de ese país.Respecto al área de búsqueda del submarino, señaló que "sigue siendo inicialmente la misma, en función al informe que se recibió de Austria" y ratificó que "se ha ampliado un poco hacia el norte".Según el vocero, no hay "ninguna fecha establecida de finalización de esta fase de búsqueda" y la meteorología aún es buena, aunque empezaría a empeorar.Ariel Troisi, coordinador técnico de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) detalló: "La zona parece una cordillera invertida y cuando uno pasa con los sensores puede encontrar un objeto, pero es un afloramiento rocoso"."Hay cañadones que pueden tener 200 metros de profundidad y esto hace que los sensores de ratreo pueda tener rebotes", agregó.Cabe recordar que el vocero de la Armada informó el último sábado que dos objetos analizados en el fondo del lecho marino "no corresponden" al submarino ARA San Juan.En tanto, con el regreso a la zona de búsqueda del "Protector", el buque británico con base en las Islas Malvinas, serán ocho las embarcaciones que cumplen tareas en el área. Además del "Yantar", el "Atlantis", el "ARA Malvinas Argentinas", el "Protector" y el "Víctor Angelescu", se encuentran en el lugar el chileno "Cabo de Hornos" y los de la Armada Argentina "La Argentina" y "El Austral".