Nietos de Entre Ríos: Ocho fueron restituidos y otros diez aún son buscados

Los que se siguen buscando

"Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciamos con enorme felicidad el encuentro de una nueva nieta, la hija de Violeta Ortolani y Edgardo Garnier, nacida en enero de 1977 durante el cautiverio de su madre", se informó desde el organismo que conduce Estela de Carlotto esta semana en relación a la restitución de la identidad de Adriana, la nieta 126. La noticia impactó en todo el país, pero especialmente en Entre Ríos.Es que Edgardo Garnier era oriundo de Concepción del Uruguay y en esa ciudad vive la abuela de Adriana, Blanca Díaz de Garnier. Además, la nieta 126 tiene una tía en La Histórica: Silvia Garnier, hermana de su papá, es docente y fue secretaria general de Agmer Uruguay, donde también se celebró la noticia.Adriana Garnier Ortolani se suma a una extensa lista de nietos que recuperaron su identidad y tienen relación con Entre Ríos.Andrés La Blunda Fontana es hijo de Mabel Fontana, nacida en Paraná. Su padre, Pedro La Blunda, es de Buenos Aires. Andrés fue secuestrado junto a sus padres en 1977 en San Fernando. Mabel posiblemente haya permanecido detenida en Campo de Mayo.Andrés, de tres meses, ingresó al Juzgado de Menores de San Isidro. Fue dado en adopción a un matrimonio de Mar del Plata que no conocía su origen, pese a que Abuelas de Plaza de Mayo y sus familiares habían solicitado el cotejo de documentación y fotografías sobre su caso. El juzgado no atendió los reclamos y Andrés fue anotado como Mauro Gabriel Cabral.En 1984, cuando tenía 7 años, fue localizado por Abuelas y se acordó que continuara viviendo con su familia de crianza y que se le informara su origen. La familia adoptiva no pudo contarle y Andrés supo la verdad por una prima recién a los 22 años, en 1999. Se acercó a Abuelas y restituyó su identidad.Luego de nueve años de batallar legalmente, en 2012, Andrés La Blunda Fontana, logró obtener el DNI con su nombre legítimo. Es el nieto número 65. Es militante kirchnerista, secretario general de la agrupación Kolina y funcionario de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.Jorgelina Paula Molina Planas es hija de Cristina Planas, nacida en Paraná, y de José Molina, de Santa Fe. Cristina era mamá de Damián, de una pareja anterior. Había ido a la Escuela Normal y sus padres tenían un almacén en el centro de la ciudad.El 5 de agosto de 1973 nació Jorgelina en Rosario. Su padre fue asesinado al año siguiente en Catamarca y sus restos fueron entregados a sus familiares. Cristina estaba con su nena cuando fue secuestrada en 1977 en Lanús. Jorgelina quedó con una vecina que no logró ubicar a sus familiares y la entregó en un juzgado. La adoptó un matrimonio de apellido Sala en forma irregular en 1979.En 1984, Jorgelina fue localizada. Ambas familias, la adoptiva y la biológica, acordaron que permaneciera en el hogar donde había crecido. En 1996, a instancias de su hermano Damián, Jorgelina se reencontró con su familia. Jorgelina es artista plástica y se casó con un hombre de Gualeguaychú, con quien tiene dos hijos.Juan Cabandié también es hijo de un entrerriano: Damián Cabandié. Junto a su mujer, Alicia Alfonsín, militaban en la JP. Los secuestraron en 1977. Ella estaba embarazada de cinco meses. Juan nació en la ESMA en marzo de 1978. Lo separaron de su madre y lo entregaron al matrimonio de Luis Antonio Falco, miembro de la Policía Federal, y Teresa Perrone, quienes lo anotaron como hijo propio.En 2003 Abuelas recibió una denuncia sobre el matrimonio Falco-Perrone. Ese mismo año, Juan se acercó con dudas sobre su identidad. En noviembre se realizó los análisis y el 26 de enero de 2004 los resultados confirmaron que se trataba del hijo de Alicia y Damián.Juan Cabandié es el nieto 77, es militante kirchnerista y fue secretario del Consejo Federal de Juventud durante el gobierno de Néstor Kirchner. Integra la conducción de La Cámpora, fue legislador porteño y es diputado nacional.Alejandro Pedro Sandoval Fontana es hijo de dos entrerrianos: Liliana Fontana nació en Viale y luego se mudó a Villaguay, y Pedro Sandoval es de Nogoyá. Ambos fueron secuestrados en 1977 en Caseros, provincia de Buenos Aires.Liliana estaba embarazada de dos meses y medio. Pensaban llamar Pedro al bebé. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que estuvieron detenidos en el centro clandestino Club Atlético. Los familiares buscaron al niño hasta que lograron determinar que había sido inscripto como propio por el ex agente de inteligencia de Gendarmería Víctor Rei.Alejandro se negó a realizarse una extracción de sangre y se recogieron muestras de ADN en su domicilio por orden judicial. Los resultados arrojaron que era hijo de Pedro y Liliana. Él pidió entonces otros análisis y el resultado una vez más fue positivo. En 2006 se determinó su identidad y se convirtió en el nieto 84. En agosto de ese año se reencontró con su familia. En 2009 viajó a conocer Viale.Victoria Donda Pérez es hija de María Hilda Pérez, mendocina, y José María Laureano Donda, nacido en Diamante. En 1976 la pareja tuvo a su primera hija, Eva, y en marzo del año siguiente María Hilda fue secuestrada embarazada de cinco meses. Victoria nació en la ESMA entre julio y agosto de 1977.El 25 de julio de 2003, Abuelas recibió una denuncia sobre el caso de una niña que había sido anotada como propia por un miembro de las fuerzas de seguridad de apellido Azic. Victoria aceptó hacerse los análisis y el 8 de octubre de 2004, cuando tenía 27 años, llegaron los resultados que confirmaban que era hija de María Hilda y José. Era la nieta 78.Su tío es el también diamantino teniente de navío Adolfo Miguel Donda Tigel, hermano de su padre biológico. Fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad junto con el apropiador de Victoria. Ella es abogada y diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur.Sabrina Gullino Valenzuela Negro es la nieta que tiene más presencia en Paraná. Nació en cautiverio en la capital provincial junto a su hermano mellizo, hijos de los militantes Tulio Valenzuela y Raquel Negro, también mamá de Sebastián, de una pareja anterior.Raquel, Tulio y Sebastián fueron secuestrados en 1978 en Mar del Plata.Ella estaba embarazada de siete meses. Estuvieron en la Quinta de Funes y Sebastián fue entregado a su familia materna. Raquel dio a luz a los mellizos en el Hospital Militar de Paraná.Ambos bebes permanecieron internados en terapia intensiva y luego en el Instituto de Pediatría, donde ingresaron a la niña como "Soledad López" y al niño como "NN López".Las fuerzas de seguridad abandonaron a Sabrina en la puerta de un convento y fue dada en adopción a la familia Gullino. A fines de noviembre de 2008, con dudas sobre su identidad, se presentó en Abuelas. El 23 de diciembre de ese año supo que era hija de Raquel y Tulio, la nieta 96. El mes pasado, encabezó un escrache en Paraná en la casa del pediatra Miguel Torrealday, uno de los dueños del Instituto de Pediatría, a quien se le reclama que brinde información sobre el mellizo.Laura Catalina De Sanctis Ovando también está relacionada con la provincia. Su papá, Raúl de Sanctis, nació en Concepción del Uruguay. Su madre, Myriam Ovando, era de Rosario. Fue secuestrada en 1977 en Virreyes, embarazada de seis meses. Pudo saberse que estuvo detenida ilegalmente en la localidad de Escobar, en un centro clandestino dependiente de Campo de Mayo.Raúl fue secuestrado ese mismo año en la estación de trenes de Campana. Por una carta que recibieron los padres de Miryam se supo que durante su cautiverio dio a luz una niña a la que llamó Laura Catalina. En la investigación que iniciaron sus familiares en conjunto con Abuelas surgió que había sido anotada como hija propia por un militar.El 8 de septiembre de 2008 se confirmó que Catalina era la hija de Raúl y Miryam. Por los registros del libro de partos del Hospital Militar de Campo de Mayo pudo saberse que nació el 11 de agosto de 1977. Es la nieta 94. Sus padres permanecen desaparecidos.El nieto 101 es hijo del paranaense Abel Madariaga y su caso tiene la particularidad de que ambos pudieron reencontrarse. Su mamá es Silvia Quintela, oriunda de San Fernando. Fue secuestrada en Florida, en la provincia de Buenos Aires, embarazada de cuatro meses. Según testimonios de sobrevivientes, a Silvia se le practicó una cesárea en el centro clandestino de detención El Campito, en julio de 1977.Abel se exilió en Suecia y en México, hasta que regresó al país en 1983. Desde entonces, se integró a Abuelas y es secretario de la institución. Francisco se acercó el 3 de febrero de 2010 con dudas sobre su identidad. La que decía ser su madre, Inés Colombo, le había confesado que lo habían traído de Campo de Mayo y que su ex esposo Víctor Gallo, oficial de Inteligencia del Ejército Argentino, miembro del Batallón 601, le había dicho que el niño había sido abandonado en el hospital militar de la guarnición.Según relató Colombo, Gallo llevó al bebé a su casa el 10 de julio de 1977, cuando todavía tenía el cordón umbilical. El 4 de febrero de 2010 Francisco se sometió a los análisis y 13 días después confirmó su identidad y se reencontró con su papá.: su madre es Marta Álvarez, de Cerrito, y su padre es Hugo Mena, nacido en Buenos Aires, ambos secuestrados en José C. Paz en 1976. Hugo fue asesinado ese año y en 2009 sus restos fueron identificados. Marta estaba embarazada de siete a nueve meses. La pareja tenía un hijo mayor, Gastón Mena, que vive en Paraná y es miembro de HIJOS.: su mamá es Marta Bugnone, de Gualeguaychú, y su padre es Jorge Ayastuy. La pareja tuvo un hijo, Matías Ayastuy, que es secretario de Derechos Humanos de Gualeguaychú. Marta y Jorge fueron secuestrados en 1977 en Caballito. Testimonios afirman que ella estaba embarazada.: es hijo del paranaense Andrés Uzín y de Diana Lijtman. Ambos fueron secuestrados en 1977. Diana estaba embarazada de tres meses. Pensaban llamar Mercedes o Mariano al bebé. Andrés fue asesinado el 16 de mayo de ese año y sus restos fueron identificados en 1986. Germán Rearte vive en Paraná, es su sobrino y miembro de HIJOS.: su mamá es Blanca Angerosa, de Gualeguaychú, hermana de la diputada provincial Leticia Angerosa. Su papá es Jorge Robledo, de Buenos Aires. Él fue secuestrado 1978 en Lanús. No hay datos del secuestro de Blanca, embarazada de cuatro meses. Pudo saberse que permaneció detenida en El Vesubio y testimonios indican que fue llevada al Hospital Militar de Campo de Mayo donde, en agosto de 1978, dio a luz un varón al que llamó Pedro.: su mamá es Ana Quinteros, nacida en Basavilbaso, y su papá es Hugo Lescano. Ambos fueron secuestrados en 1976 cuando Ana María estaba embarazada de nueve meses. Según testimonios, la pareja habría sido asesinada en la puerta de su domicilio, aunque nunca fueron recuperados sus cuerpos.: su mamá, Graciela Greca, nació en Paraná en 1951. Su papá, Norberto Alonso, era de Rosario. Fueron secuestrados en 1976 en Rosario. Graciela estaba embarazada de tres meses.: su papá es el paranaense Mariano Iturriza, nacido en 1948. Su mamá es Rosa Nusbaum. Mariano fue asesinado en 1977. Sus familiares recuperaron sus restos y fue inhumado en Entre Ríos. Rosa fue secuestrada el 6 de septiembre de ese año en Vicente López, embarazada de seis meses.: su mamá es la entrerriana Blanca Zapata, nacida en Rincón del Nogoyá, en el departamento Victoria. Su padre es Enrique Cortassa, de Rafaela. Fueron secuestrados en 1977 en Santa Fe. Junto a ellos se encontraba su pequeña hija Paula, que fue dada en adopción. Blanca cursaba su segundo embarazo a término. Según los registros del hospital Cullen, permaneció internada durante 13 días y se le practicó una cesárea. En 1998 los restos de Blanca fueron identificados. Paula conoció su verdadera identidad el 25 de noviembre de 1998.: su madre, Graciela Capoccetti, es santafesina, y su padre, Guillermo López Torres, de Mendoza, pero se sospecha que un hijo de ambos puede haber nacido en Paraná, en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar. Fueron secuestrados en 1977 en Fisherton. Ella estaba embarazada de tres o cuatro meses.: es hermano mellizo de Sabrina Gullino, que recuperó su identidad en 2008. Ambos nacieron en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná y fueron derivados al Instituto de Pediatría. Es hijo de Tulio Valenzuela y Raquel Negro, ambos secuestrados junto al primer hijo de Raquel, Sebastián, en 1978 en Mar del Plata.Fuente: (El Diario).-