Se realizó actualización en radioterapia en el Centro de Medicina Nuclear

Sobre el Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos (Cemener)

Jóvenes profesionales

Durante los días 8 y 9 de diciembre se llevaron adelante las primeras jornadas de actualización de radioterapia avanzada en las instalaciones del Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos (Cemener) ubicado en, Oro Verde, departamento Paraná.Estas jornadas tuvieron por objetivo transferir los conocimientos adquiridos a los profesionales de todo el país y regiones aledañas, involucrados en estas áreas. El evento contó con distinguidos invitados nacionales e internacionales, junto al plantel de profesionales de la institución, donde se realizaron actividades teórico-prácticas abordando las necesidades y desafíos existentes a la hora de poner en marcha equipamiento de radioterapia de alta tecnología.El gerente general del Cemener, Valentín Uranga, expresó que "estamos muy contentos en cómo se van llevando adelante las jornadas, ya que la participación y la convocatoria ha superado nuestras expectativas. Hay más de 100 físicos médicos y técnicos especialistas en radioterapia que hoy están visitando nuestra institución y nutriéndose de lo que fue la puesta en marcha de estos equipos que son únicos en el país y son la vanguardia en lo que es el mundo.Federico Bregains, especialista en física de la radioterapia e integrante del equipo de profesionales del Cemener, detalló que "la iniciativa surge porque esto es tecnología de avanzada y en la puesta en marcha atravesamos varias capacitaciones con un entrenamiento intensivo y se desarrolló mucho el recurso humano. Entonces como esta institución tiene una vasta formación, planeamos hacer una jornadas para poder capacitar al resto del país en estas nuevas tecnologías ya que Argentina está atravesando hoy un momento en tecnología de radioterapia importante y creemos que es bueno generar vínculos para poder capacitar al resto de la región".Uranga realizó un balance totalmente positivo de la actividad: "La provincia ha jugado un rol importantísimo. Sus autoridades han estado totalmente comprometidas con el proyecto. La obra social provincial también se ha sumado, y junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se ha armado un equipo de trabajo articulando las tres instituciones. Es un ejemplo a nivel nacional que estamos tratando de llevar al resto de las provincias. Y desde el punto de vista de los participantes se ha generado una dinámica que permite el desarrollo de vínculos personales que van a posibilitar que más allá de estar jornadas, que la gente siga en contacto a través de sus centros en el sector público o privado para hacer la radioterapia del país cada vez más grande".Cabe destacar que en el Cemener trabajan más de 40 profesionales especializados. El equipamiento con el que fue dotado y el recurso humano altamente capacitado, hacen del Cemener un centro pionero y líder a nivel país en tratamientos oncológico de terapia radiante.Es una institución creada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA, la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, cuyo objetivo principal es el de brindar una medicina de excelencia y equitativa a partir de tecnologías de punta, la docencia e Investigación.Se llevan atendidos más de 6.000 pacientes, entre los distintos servicios de resonancia, tomografía, medicina nuclear (PET-CT y SPECT-CT), radioterapia y quimioterapia. Estos pacientes provienen de hospitales públicos, Iosper, PAMI, y demás obras sociales y prepagas.Iván Belloto tiene 30 años, es entrerriano, egresado de la licenciatura en Bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y se encuentra realizando su tesis de maestría del Instituto Balseiro en el Cemener."Con el Cemener se abrió una oportunidad muy grande para nosotros. Yo me recibí en la Facultad de Bionigeniería acá en Oro Verde, fui a estudiar al Balseiro el año pasado y ahora me encuentro haciendo la tesis de maestría en el servicio de medicina nuclear. Este cuatrimestre hemos estado abocados a eso y mi tesis se basa en tratar de mejorar el protocolo utilizado para los estudios de perfusión cardíaca, trabajando con un equipo híbrido, que es un SPEC-CT" afirmó el joven profesional.Joaquín Galván, es bioingeniero neuquino y tiene 26 años. "Mi familia es de acá, y a partir de eso conocí la carrera y decidí venir de Neuquén a estudiar en Oro Verde. Cuando me recibí me fui a Bariloche a estudiar al Balseiro. La carrera me preparó lo suficientemente bien para poder desempeñarme en esta maestría, a partir de la cual tuve la posibilidad de realizar mi tesis en el Cemener en el acondicionamiento de un sistema de radiocirugía, que es uno de los planes a mediano plazo del Cemener" relató.Paola Rodríguez es colombiana y en relación a su experiencia comentó que su título de grado es en Física: "es muy importante estar acá y poder realizar un intercambio científico y cultural. Aquí hay un gran grupo de trabajo y quería buscar una aplicación más desde la física hacia algo que pudiera ayudar a las personas, y por eso me incliné por la física médica. Por eso también me vine a Argentina, compartiendo experiencias con el grupo de trabajo de radioterapia. El tema de tesis fue la validación de cálculo de dosis por electrones" detalló.Finalmente, los jóvenes profesionales coincidieron en valorar el instrumental de última generación que posee el Cemener, lo que les permite realizar sus investigaciones con la mejor tecnología disponible en Argentina, así como compartir con colegas y con especialistas de otras disciplinas afines el trabajo desarrollado en otros puntos del país. También destacar la posibilidad de capacitarse en las técnicas de primer orden mundial que se están llevando adelante en otros países y articular esfuerzos para materializar distintas iniciativas científicas aplicadas a la medicina en nuestro país.