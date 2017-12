D´Elía "está con una angustia increíble", expresó su esposa

El detenido líder de MILES, Luis D´Elía, está con "una angustia increíble" en el Penal de Marcos Paz y "no comió al mediodía ni a la noche" del pasado viernes "producto de su estado anímico, de la tristeza"."Está con una angustia increíble, nunca sufrida. Él está entero, pero me preocupó que no comió al mediodía ni a la noche. Creo que es producto de su estado anímico, de la tristeza", sostuvo la esposa del dirigente kirchnerista, Alicia Sánchez.En diálogo con, la saliente diputada provincial contó algunos detalles del estado anímico y las condiciones en las que se encuentra detenido D´Elía en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz."Le pedí encarecidamente que no se deje deprimir bajo ningún punto de vista. Él lo sabe hacer porque es un hombre fuerte, pero es un escenario horroroso, muy triste", indicó.Tras su detención, ordenada por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga presunta traición a la Patria por el Memorando de Entendimiento con Irán, el exsubsecretario de Tierras para el Hábitat Social está alojado en el Hospital de ese penal y a comienzos de esta semana se definirá en qué unidad cumplirá la prisión preventiva."Nos abrazamos, lloramos mucho. Él me extraña a mí, a la familia, a su libertad. Me contó que para hablarle a los guardias hay que ponerse con las manos atrás, bajar la cabeza, todas cosas denigrantes. Todos los días le hacen requisas, se tiene que desnudar", afirmó Sánchez.Y agregó: "Nos quieren ver humillados y tristes. En la cárcel te hacen sentir que sos menos que una cucaracha, pero Luis lo va a revertir, porque es un hombre de fe".En lo que respecto a la situación judicial de su esposo, la legisladora provincial resaltó que se trata de "una causa inventada, armada políticamente".