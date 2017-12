Pedido de desafuero de Cristina: Pinedo dijo que "habrá discusión y un dictamen"

Política Abogado de Cristina presentará denuncia en Corte de Derechos Humanos

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó que "garantizará" que en la Cámara Alta trate con "absoluta responsabilidad" el pedido de desafuero del juez Claudio Bonadio contra Cristina de Kirchner.En declaraciones a, Pinedo descartó que el tema vaya a ser eludido por la comisión del Senado: "No me imagino esa posibilidad. Habrá un análisis, una discusión y un dictamen".En los días previos, a través de su cuenta de Twitter, Pinedo había expresado que "no se trata de hacer política partidista sino de que funcionen las instituciones bien, ése es el cambio".Los senadores tienen un plazo de 60 días para que la Comisión estudie el tema y 180 días para que se pronuncie el pleno de la Cámara alta, de acuerdo a la Ley de Fueros.La ley 25.320, conocida como Ley de Fueros, es la que plantea el plazo de 180 días para que la Cámara correspondiente se expida cuando la Justicia solicita el desafuero de un legislador. El trámite demandaría sin embargo varios meses, ya que aún no se formó la nueva comisión de Asuntos Constitucionales, que cambiará estos días de conformación por la renovación parlamentaria de medio término.La comisión elevará su fallo al Senado, donde necesitará el voto de dos tercios de los legisladores para ser aprobado.También señala la ley que, aún si el Congreso rechaza el desafuero "el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión", lo que incluye citaciones, juicio e incluso condena.